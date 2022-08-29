機車大剌剌違停澎湖機場人行道 車主搭機返澎吃上3罰單

澎湖機場前方人行道上，連日來一輛機車大辣辣停放。（記者劉禹慶攝）

2022/08/29 17:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕奇怪了！澎湖機場明明有免費機車停車場，連日來卻有一輛機車，停放在機場前人行道，被連開3張罰單，依法可開罰600-1200元，高雄航警局馬公分駐所設法通知車主，剛好車主今日返澎，表明是來澎湖工作，不熟悉機場停車方式。

澎湖機場是澎湖主要空運門戶，每日搭機出入者眾，因此機場在太陽能廊道下，設立機車停車場，並在地下室有汽車停車場，方便民眾自行駕車前往，其中機車停車場還在試驗收費，目前是免費停車，同時若機車停車位客滿，戶外還設有大型停車場方便停車，因此並無停車問題。

請繼續往下閱讀...

但最近澎湖機場對面的人行道上，有一輛機車自26日停放至今，卻未見車主出面，雖然航警局想方設法聯絡車主，但卻因車輛登記在公司名下，一直都無法連繫上車主，只能依法每日開單，後座扶手密密麻麻罰單，讓路過人車不免側目，紛紛猜測車主身分，以為是「好野人」不怕被開單。

結局今日揭曉，車主剛好今日搭機返澎，遇到前往處理的航警所員警，車主表示首次抵澎工作，由於第一次返鄉是在晚上搭機，誤以為機場前方人行道可以停車，因此才停放在人行道上就前往搭機，面對3張罰單，員警也是依法辦事愛莫能助，車主只能摸摸鼻子罰錢了事。航警局馬公分駐所表示，以往也有民眾臨時停車，就前往機場櫃檯辦理登機證，一離開就是一個星期，回來也是繳納罰單了事。

機車後座貼滿罰單，車主必須破財消災。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法