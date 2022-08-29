為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    機車大剌剌違停澎湖機場人行道 車主搭機返澎吃上3罰單

    澎湖機場前方人行道上，連日來一輛機車大辣辣停放。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場前方人行道上，連日來一輛機車大辣辣停放。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/29 17:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕奇怪了！澎湖機場明明有免費機車停車場，連日來卻有一輛機車，停放在機場前人行道，被連開3張罰單，依法可開罰600-1200元，高雄航警局馬公分駐所設法通知車主，剛好車主今日返澎，表明是來澎湖工作，不熟悉機場停車方式。

    澎湖機場是澎湖主要空運門戶，每日搭機出入者眾，因此機場在太陽能廊道下，設立機車停車場，並在地下室有汽車停車場，方便民眾自行駕車前往，其中機車停車場還在試驗收費，目前是免費停車，同時若機車停車位客滿，戶外還設有大型停車場方便停車，因此並無停車問題。

    但最近澎湖機場對面的人行道上，有一輛機車自26日停放至今，卻未見車主出面，雖然航警局想方設法聯絡車主，但卻因車輛登記在公司名下，一直都無法連繫上車主，只能依法每日開單，後座扶手密密麻麻罰單，讓路過人車不免側目，紛紛猜測車主身分，以為是「好野人」不怕被開單。

    結局今日揭曉，車主剛好今日搭機返澎，遇到前往處理的航警所員警，車主表示首次抵澎工作，由於第一次返鄉是在晚上搭機，誤以為機場前方人行道可以停車，因此才停放在人行道上就前往搭機，面對3張罰單，員警也是依法辦事愛莫能助，車主只能摸摸鼻子罰錢了事。航警局馬公分駐所表示，以往也有民眾臨時停車，就前往機場櫃檯辦理登機證，一離開就是一個星期，回來也是繳納罰單了事。

    機車後座貼滿罰單，車主必須破財消災。（記者劉禹慶攝）

    機車後座貼滿罰單，車主必須破財消災。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽偷懶被住戶投訴調職 前保全變「檢舉魔人」回來抓違停
    2022/08/19 23:21

    不爽偷懶被住戶投訴調職 前保全變「檢舉魔人」回來抓違停
    住家門前被開百張罰單 大溪居民連署陳情盼警方停手
    2022/08/01 22:31

    住家門前被開百張罰單 大溪居民連署陳情盼警方停手

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    合歡山沒位停他竟自畫停車格 網看車牌轟：有錢就是任性
    2022/07/26 10:25

    合歡山沒位停他竟自畫停車格 網看車牌轟：有錢就是任性
    台南路跑活動14輛車亂入私地 草皮被壓讓他氣炸
    2022/07/26 08:07

    台南路跑活動14輛車亂入私地 草皮被壓讓他氣炸

    逆境轉機的平衡策略
    想逃稽查？砂石車違停匝道遭報警 吞42萬罰鍰
    2022/07/19 17:37

    想逃稽查？砂石車違停匝道遭報警 吞42萬罰鍰
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播