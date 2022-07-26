台南路跑活動14輛車亂入私地 草皮被壓讓他氣炸

台南烏山頭水庫風景區24日上午舉行路泡活動，但有當地民眾發文抱怨，表示有多達14台車隨意停到他的私人土地，甚至還有幾台直接停在草皮上，氣得他發文砲轟。（圖擷自「爆料公社二社」）

2022/07/26 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕台南烏山頭水庫風景區24日上午有路跑活動，但有當地民眾抱怨，有多達14台車隨意停到他的私人土地，甚至還有幾台直接停在草皮上，氣得他發文砲轟，網友也紛紛留言建議「你自己的私有地，門口停幾台車，也是合情合理的事情」、「草皮車位一小時1500，一般車位一小時500」。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文抱怨，表示24日時烏山頭水庫附近舉辦路跑，但有民眾竟直接把車亂停到他的私人土地上，其中有幾台甚至直接停到草皮上，讓他PO文怒轟「這些車參加烏山頭路跑，都沒通知住戶這樣亂停⋯⋯可以報警嗎？」，並指「其實我也沒有那麼小氣，主要是有幾台給我停草皮⋯」。

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據原PO在留言處指出，當時現場大約有14台車，其他網友看到相關畫面也紛紛批評「我如果知道家附近有活動早就前一天拉線圍住了」、「真是一群沒腦的運動狂熱者」、「沒水準是呆丸的日常」。也有網友建議「入口關門鎖好 一個星期後再來開」、「草皮上有一些生鏽的釘子是合理的唷」、「之前新聞有説，停草皮很容易火燒車的」、「門口停兩台打橫，貼一張私人土地停車一次2000」等。

不過對此原PO表示「這次先放他們一馬，積點陰德」，對於有網友說「你也只敢貼紙而已，不吃死你才奇怪」，原PO也表示「不是敢不敢，是要不要，而且有跑來道歉啦」。

台南烏山頭水庫風景區24日上午舉行路泡活動，但有當地民眾發文抱怨，表示有多達14台車隨意停到他的私人土地，甚至還有幾台直接停在草皮上，氣得他發文砲轟。（圖擷自「爆料公社二社」）

台南烏山頭水庫風景區24日上午舉行路泡活動，但有當地民眾發文抱怨，表示有多達14台車隨意停到他的私人土地，甚至還有幾台直接停在草皮上，氣得他發文砲轟。（圖擷自「爆料公社二社」）

台南烏山頭水庫風景區24日上午舉行路泡活動，但有當地民眾發文抱怨，表示有多達14台車隨意停到他的私人土地，甚至還有幾台直接停在草皮上，氣得他發文砲轟。（圖擷自「爆料公社二社」）

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