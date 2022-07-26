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    合歡山沒位停他竟自畫停車格 網看車牌轟：有錢就是任性

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

    2022/07/26 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕合歡山上停車場不足，每逢假日尖峰常會出現違規停車亂象，有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見小風口停車格被停滿，竟直接在地上自己畫出一個停車格，並把車停著就離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出，其他網友看到紛紛撻伐。

    有網友在臉書社團「靠北登山大小事」PO文指出，小風口的停車位每到假日就一位難求，但有年輕駕駛到場發現沒車位，竟拾取路邊的石頭，並就地自行畫出一個停車格，在把車停入後就直接走掉了。

    原PO也分享當天拍下的其他畫面，表示「其實當天車子未停在停車格的車子還不少，但是這台直接停在轉角的路中間，讓人看了很不爽，車主DIY畫完停車格還很得意地說，這樣就有停車格了....」。

    有其他自稱清晨4點上山的網友指出，後續回到停車場準備下山時，剛好目擊該車一行人準備離去，當時曾詢問他們「這是停車格嗎？」當時對方竟回：「應該是，可是還是被開單了」，讓其他網友笑稱「療癒啊~」。

    不過也有其他網友指出，該輛車為賓士箱型車，加上車牌有3個9，為此留言稱「喔！是賓士，我旁邊玩沙去」、「能買這台車還有標這塊車牌的有差900元？」、「這車牌不便宜」、「有錢人就是不差錢」、「有錢就是任性」、「罰單對他來說是小錢啦！跟繳停車費一樣」等。

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

    有網友指出，近日目擊有年輕人，眼見合歡山小風口停車格被停滿，竟直接在地方自己畫出一個停車格，並把車停著就直接離開，完全不顧忌會擋到其他車輛進出。（圖擷自「靠北登山大小事」）

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