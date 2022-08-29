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    日本東京2022綜合防災演習 台北市搜救隊受邀參加交流

    台北市搜救隊再度受邀參加日本東京2022綜合防災演習，消防局長吳俊鴻今天授旗。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市搜救隊再度受邀參加日本東京2022綜合防災演習，消防局長吳俊鴻今天授旗。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/08/29 14:49

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市搜救隊再度受邀前往日本東京，參加為期6天的「2022日本東京綜合防災訓練」，由消防局災害搶救科專員林清文帶隊，出發前由消防局長吳俊鴻授旗；演習期間將拜會東京都消防廳與「即應對處部隊（葛飾區）」，也安排與東京都消防廳第六消防方面本部消防救助機動部隊進行技能交流活動。

    交流項目包含人命搜索、建築物支撐破壞、傷患後送等，疫情爆發前台北市消防局已連續13年受邀參與觀摩演練，2021年台北市搜救隊進一步取得重型能力認證資格，為全台首支通過國家搜救能力分級檢測隊伍（NAP，National Accreditation Process），今年日方來信邀請台北市消防局共同參與綜合防災演習，顯示北市搜救隊救援能力深獲國際肯定，藉由本次演習與各國搜救隊菁英交流，展現國際人道救援隊伍於災害現場之協同合作與救災能力。

    消防局指出，日本每年於全國各地同時舉辦「綜合防災演習」，藉以喚起民眾防災意識強化相關單位防災整備，另東京都透過亞洲主要城市合作之「危機管理網（Network for Crisis Management）」名義邀請主要城市搜救隊共同參與演習，以提升國際間搜救隊聯合救援能力並確保災害發生時第一時間相互支援。

    此次演習係模擬東京地區發生強震，東京都透過危機管理網請求其他會員城市前往支援，我國與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿更需互相學習與協同防災，日本綜合防災演習每年有將近100萬日本民眾參與 （包括警察、消防人員、部隊及各種義工），規模可說是亞洲首屈一指，希望藉由此次演習與各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，汲取各國搜救經驗，藉以精進台北市防救災能力。

    台北市搜救隊再度受邀參加日本東京2022綜合防災演習，消防局長吳俊鴻今天授旗。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市搜救隊再度受邀參加日本東京2022綜合防災演習，消防局長吳俊鴻今天授旗。（記者姚岳宏翻攝）

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