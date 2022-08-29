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    關務署「海格艇」下水 明年交付台中關

    關務署「海格艇」今天下水，明年交付臺中關。（台船提供）

    關務署「海格艇」今天下水，明年交付臺中關。（台船提供）

    2022/08/29 12:39

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第三艘「海格艇」今天在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮。台船表示，預計明年第一季交付給台中關。

    典禮由台中關關務長陳木生及台船副總顏聰輝共同主持，並邀請主計室主任陳美娟擔任命名擲瓶人。海關艦艇命名傳統，首字一律擷取海關的「海」字；「格」字則由「禮記・大學」中的「格」物致知而命名，寓意海關無論面對各種事物，都能以堅韌不拔的精神求得新知獲取養分，也在後續的任務中日漸茁壯。

    關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船建造4艘100噸級巡緝艇，於2020年5月25日簽約，履約期限為2023年4月26日；「海格艇」為第三艘，預計明年第一季交付給台中關。

    該型艇為下鋼上鋁結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度。該船全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里速度，人員配置30員。

    相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸，船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪、兩套五葉固定螺距螺槳。主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。

    海格艇為「海關巡緝艇汰舊換新計畫」中第三艘。（台船提供）

    海格艇為「海關巡緝艇汰舊換新計畫」中第三艘。（台船提供）

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