中醫師指侵2女病患 賠180萬判7年將入監

中醫師涉性侵不服高雄高分院判刑，並被最高法院駁回將入監。（記者鮑建信攝）

2022/08/29 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕南高雄某知名中醫診所醫師阿榮（化名），被控假藉按摩、針灸機會，強行對甲、乙女「愛愛」共3次，被高雄高分院判刑7年後，經最高法院駁回定讞，即將入監服刑。

判決書指出，2019年6月3日，甲女前往高雄市某中醫診所看診後，醫師阿榮藉口欲利用休診期間，替她加強治療。同月5日上午7點，他騎車到甲女住處家戴回診所後，在治療室的床上，進行針灸、按摩之際，涉嫌強行脫衣撫摸、親吻、指姦，甚至欲爬上診療床，經對方拒絕始停止，隨後幫她穿好衣服送回家。

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此外，2020年3月2日下午4點多，乙女趴在治療床，阿榮為她按壓鼠蹊部後，涉嫌撫摸外陰部，乙女隨即表示該部位太裡面，還是不要按等語，他卻繼續撫摸，甚至手指插入，並要求她回診。同月6日晚上8點多，乙女依約前往後，原欲表示不需回診，但因阿榮表示需做更完整的治療，於是進入治療室，不料他卻舔吻私處，甚至欲強行插入未果，只好來回摩擦直到射精。

地院認定阿榮犯3罪，判處有期徒刑10年，他不服上訴，高雄高分院審酌他部分認罪，並願意分別賠償甲女和乙女60萬元和120萬元，從輕改判7年後，他仍然上訴，結果被最高法院駁回，2審業已收到判決書，檢方並將通知他到案執行。

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