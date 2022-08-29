為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中醫師指侵2女病患 賠180萬判7年將入監

    中醫師涉性侵不服高雄高分院判刑，並被最高法院駁回將入監。（記者鮑建信攝）

    中醫師涉性侵不服高雄高分院判刑，並被最高法院駁回將入監。（記者鮑建信攝）

    2022/08/29 06:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕南高雄某知名中醫診所醫師阿榮（化名），被控假藉按摩、針灸機會，強行對甲、乙女「愛愛」共3次，被高雄高分院判刑7年後，經最高法院駁回定讞，即將入監服刑。

    判決書指出，2019年6月3日，甲女前往高雄市某中醫診所看診後，醫師阿榮藉口欲利用休診期間，替她加強治療。同月5日上午7點，他騎車到甲女住處家戴回診所後，在治療室的床上，進行針灸、按摩之際，涉嫌強行脫衣撫摸、親吻、指姦，甚至欲爬上診療床，經對方拒絕始停止，隨後幫她穿好衣服送回家。

    此外，2020年3月2日下午4點多，乙女趴在治療床，阿榮為她按壓鼠蹊部後，涉嫌撫摸外陰部，乙女隨即表示該部位太裡面，還是不要按等語，他卻繼續撫摸，甚至手指插入，並要求她回診。同月6日晚上8點多，乙女依約前往後，原欲表示不需回診，但因阿榮表示需做更完整的治療，於是進入治療室，不料他卻舔吻私處，甚至欲強行插入未果，只好來回摩擦直到射精。

    地院認定阿榮犯3罪，判處有期徒刑10年，他不服上訴，高雄高分院審酌他部分認罪，並願意分別賠償甲女和乙女60萬元和120萬元，從輕改判7年後，他仍然上訴，結果被最高法院駁回，2審業已收到判決書，檢方並將通知他到案執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    班主任是狼！飲料偷摻迷姦藥水 乘機性侵補習班女師
    2022/08/29 00:41

    班主任是狼！飲料偷摻迷姦藥水 乘機性侵補習班女師
    惡狼拖女網友入廁所性侵 律師以「孤兒院長大」要求減刑
    2022/08/27 21:15

    惡狼拖女網友入廁所性侵 律師以「孤兒院長大」要求減刑

    西城崛起轉型國際化 水岸宅保值性高
    台中房思琪案 中市府挨轟「故意用司法封被害人的嘴」
    2022/08/27 18:00

    台中房思琪案 中市府挨轟「故意用司法封被害人的嘴」
    「台中房思琪」受害者已有3人 教育局：當事校長暫緩退休回任教師
    2022/08/26 17:17

    「台中房思琪」受害者已有3人 教育局：當事校長暫緩退休回任教師

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播