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    首頁　>　社會

    荒謬！偷狗獻祭救癌兒 父子連抓4浪浪下場出爐

    彰化二水日前傳出流浪狗遭竊，經查小偷竟是要獻祭改運。（愛心嬤嬤提供）

    彰化二水日前傳出流浪狗遭竊，經查小偷竟是要獻祭改運。（愛心嬤嬤提供）

    2022/08/28 17:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉去年底發生有人餵養的4隻流浪狗遭竊事件，經動保人士追查，竟是來自南投縣的一對父子涉案，其父稱因兒子患有口腔癌，要用老虎獻祭神明為兒子續命，但台灣不可能抓得到老虎，遂改用狗獻祭。針對該對父子荒謬言行，彰化地院近日做出判決，依竊盜罪分別被判游男（子）拘役100日、陳男（父）20日，因兩人無前科並坦承犯行及達成調解，得緩刑2年。

    該案發生於2021年12月底，董姓愛媽在二水鄉豐柏廣場附近餵養多隻流浪犬，某日突然發現有4隻流浪狗失蹤，於是埋伏守候，果然發現陳男（82歲）、游男（50歲）又來偷抓狗，董女問「為何偷狗？」，陳男竟說，他的兒子患有口腔癌，要用老虎獻祭神明為兒子續命，但根本不可能抓得到老虎，所以改用9隻狗獻祭。愛媽一聽傻眼又怒不可遏，當場將這對父子扭送警局法辦。

    判決書指出，2021年12月24日早上10點多，游男騎車經過豐柏廣場，發現一處狗園的流浪狗無人看管，遂將一隻狗的鐵鍊解開，並裝入塑膠袋內離開，游男返家後覺得養一隻狗太孤單，於是向陳父提議再養一隻，同日12點多，游男在陳父陪同下再度前往二水該狗園，將一隻狗的鐵鍊解開，再由陳男抱著狗回家，但兩人食髓知味，同日晚間23點多，跟翌日早上11點多，又前往該狗園竊狗，最後被早已埋伏的動保人士逮捕。

    陳姓、游姓父子坦承偷狗，以為是沒人要，才把狗抓回家養，不過警方前往該對父子南投名間住處發現竟有大量狗籠，被偷走的4隻狗也僅剩3隻。董女表示，事後她也到其父子家住處追查，發現住處頂樓開設神壇，訪談鄰居則說，近年這一帶常有犬隻失竊，覺得該父子已經走火入魔了，希望法律可以制裁這對無良父子等語。

    法官審理，被告兩人與告訴人達成調解並履行完畢，另審酌陳男已82歲，符合減刑規定，依竊盜罪判處游男拘役100日、陳男拘役20日，得緩刑2年，緩刑期間得提供60小時義務勞務。

    游男騎車偷竊勘查現場時已被現場動保人士拍下並鎖定。（愛心媽媽提供）

    游男騎車偷竊勘查現場時已被現場動保人士拍下並鎖定。（愛心媽媽提供）

    陳男（右1）跟游男（左2）父子被扭送警局法辦。（愛心媽媽提供）

    陳男（右1）跟游男（左2）父子被扭送警局法辦。（愛心媽媽提供）

    董姓愛媽從竊嫌父子家找到被偷的黑狗。（愛心媽媽提供）

    董姓愛媽從竊嫌父子家找到被偷的黑狗。（愛心媽媽提供）

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