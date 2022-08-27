花蓮外役監逃犯許亞倫設籍屏東 屏警上門訪查找無人

花蓮脫逃受刑人許亞倫。（取自刑事局官網）

2022/08/27 13:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕花蓮地檢署發布通緝2名自強外役監逃逸受刑人，其中受刑人許亞倫設籍在屏東市，屏東警方到戶籍地屏東市和洋巷查訪，鄰居說許亞倫大約在2年前曾租在這裡，現在租的人不是許亞倫，以前曾看過他騎機車，現在則很久沒看到了。

花蓮獄方指出，許亞倫因詐欺案入獄，本月19日回屏東看媽媽，本應於22日下午2點返回外役監，但未歸獄失聯，花蓮地檢署發布通緝後，網友肉蒐還發現有一名同名同姓許亞倫涉嫌性侵案，但因性侵案資訊保密，無法證實是同一個人，而記者到和洋巷查訪時，附近民眾早在窗台上貼上公告說有「變態出沒，發現可疑之人請打110」，讓警方及網友格外關切。

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屏東警方表示，查訪逃逸受型人許亞倫戶籍，發現他之前承租在此，現在承租人已租屋二年多，是一對夫妻，並不認識許亞倫，附近鄰居說，對許亞倫有印象，都騎一部機車，但不常外出。

根據查緝通報，許亞倫現年29歲，身高約169公分，中等身材，臉部特徵明顯，右眉邊有3顆星狀刺青，左眼下有－、＋符號刺青，很容易於辨識，民眾若有任何發現請打110報案。

屏東市戶政人員指出，租戶的戶籍設在租戶處，如果停租未遷戶籍，房屋所有權人（屋主）可以向戶政事務所申請遷到戶政事務所，但要經過查核通過，時間可能長達3個月，所以比較麻煩，所以有些屋主就不理會也未處理。

花蓮脫逃受刑人許亞倫戶籍登記地點，但人並不在該地。（記者葉永騫攝）

附近鄰居更擔心附近有變態出沒。（記者葉永騫攝）

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