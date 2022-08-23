花蓮自強外役監。（記者王錦義攝）

2022/08/23 18:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕外役監脫逃受刑人林信吾殺警案震驚社會，據矯正署統計，近10年共有1萬1323人獲選到外役監執行，4人脫逃、45人返家探視未歸，目前花蓮自強外役監尚有2人未緝獲，其中，許姓受刑人日前才發生逾期未歸情形。

法務部矯正署自強外役監指出，25歲康姓受刑人因詐欺罪入獄服刑，今年3月21日返家探視未歸，已經發布通緝。29歲許姓受刑人（詐欺罪）上週回家探視母親，21日下午2點應依規定返回外役監，但到昨天仍逾期未歸，經聯繫，家屬指許男已離開家裡，如果確認逃逸事實，花蓮地檢就會發布通緝。

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依相關規定，外役監受刑人作業教化操行9分以上滿3個月，才能申請返家探視，一次3天，第一天早上6點離開，第三天下午2點收假。由於疫情關係，外役監已經2年沒有開放返家探親，上週才開始開放。自強外役監指出，如果逾期失聯，會立即通報矯正署、地檢署、戶籍地警方，若確認逃逸，由地檢署發布通緝。

外役監沒有圍牆，通常都在山區，舍房如同一般民宅，除了可露天工作，平時的管理屬於最低度，受刑人在外役監必須參加作業班，一般為1個管理員管控25名受刑人，屬低度控管，不少政商名流坐牢都選外役監，例如花蓮立委傅崐萁之前就是在自強外役監服刑。

今年2月，在自強外役監服刑的邵姓男子因親人去世，申請返家探視被駁回，在外的劉姓、黃姓2名小弟幫邵男出氣，把外役監周姓戒護科長毆打成重傷，2人被依殺人未遂罪遭花蓮地檢署起訴，目前由法院審理中。

花蓮自強外役監舍房如同一般民宅，平時管理屬於最低度，受刑人可以在監獄外露天工作。（記者王錦義攝）

花蓮自強外役監2人逾期未歸 1人通緝中。（資料照；本報合成）

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