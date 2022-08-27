花蓮自強外役監逃犯有性侵前科？網引爆怒火 真相曝光！

花蓮縣自強外役監受刑人許亞倫、康育豪同樣「返家探視」脫逃，刑事警察局公布2人照片及特徵。（翻攝自刑事局網站）

2022/08/27 12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮自強外役監受刑人許亞倫本月22日未返監報到而脫逃被通緝，經刑事警察局評估後決定公布長相及特徵，批踢踢有網友搜尋法學資料庫判決資料，發文謠傳許亞倫還有妨礙性自主、對少年拘禁強制性交等前科，質疑竟然能申請到自強外役監，貼文引爆民眾憤怒，不過據了解，網友搜尋的許亞倫為同名同姓者，遭通緝的許亞倫為屏東人，因犯下18件詐欺案件被法院判刑應執行5年11個月有期徒刑，犯下性侵案的許亞倫為新北人。

花蓮自強外役監日前有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，經刑事警察局評估後決定公布長相及特徵，遭民眾質疑太慢。花蓮地檢署今發布新聞稿指出，許、康二人在未返監報到而脫逃的隔日，地檢署接獲通報後就已經依法發布通緝。

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批踢踢網友昨深夜在PTT八卦版上貼文稱，表示他搜尋法學資料庫判決資料，發現第一個許亞倫有妨礙性自主、少年拘禁強制性交前科，網友質疑：「外役監不是不能讓性侵犯去嗎？難道男男就可以喔」，並痛罵：「政府到底在幹嘛啊！3月就跑掉8月25日才發布重大通緝」，貼文引爆網民憤怒延燒，並四處傳播。

不過據了解，遭刑事局通緝、在花蓮自強外役監服刑的許亞倫為屏東人，從2015到2016年間，在臉書等社群網路上販售物品，接單後要求被害人匯款，但收取款項後卻沒有出貨，以同樣手法行騙18人，陸續遭屏東、台中、苗栗等地方法院判刑，因涉犯18罪，2020年屏東地方法院裁定應執行有期徒刑5年11月。

花蓮地檢署指出，康姓受刑人在今年3月21日未返監報到而脫逃，經花蓮自強外役監通報後，承辦康員案件的新北地檢署隨即在同年3月22日依法發布通緝。另許姓受刑人，今年8月22日未返監報到而脫逃，經花蓮地檢署接獲自強外役監通報後，由承辦檢察官審認相關事證認其有逃匿之事實，立即在接獲通報當天即同年8月23日依法發布通緝。

批踢踢網友在PTT八卦版上貼文，質疑花蓮外役監竟收性侵犯，貼文引爆網民憤怒延燒，並四處傳播。不過花蓮外役監逃脫的許亞倫為屏東人，犯下18件詐欺罪而服刑。 （翻攝法學資料庫）

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