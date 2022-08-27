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    首頁　>　社會

    女星瑭霏當街遭勒頸強盜 兩男見義勇為獲警表揚

    瑭霏走回駕駛座，車門還沒關妥，卓嫌（紅圈處）忽然竄出，打開右後座車門闖入行搶。（記者劉慶侯翻攝）

    瑭霏走回駕駛座，車門還沒關妥，卓嫌（紅圈處）忽然竄出，打開右後座車門闖入行搶。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/08/27 09:25

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾參與電影「我的少女時代」演出的女星瑭霏，25日下午開車前往好友艾成的追思音樂會時，行經台北市劍潭捷運站，突遭卓姓嫌犯竄進車內意圖強盜，幸經兩名路過的男子莊嘉興、劉聞見義勇為協制壓制卓男，順利將對方逮捕。士林分局為嘉勉兩男行為，昨特別頒發禮品及禮券，讚許發揮共同打擊犯罪的精神。

    瑭霏是25日下午1時開車行經台北市中山北路五段、捷運劍潭站附近，趁停等紅燈時下車到後車箱拿物品。但返回駕駛座、還沒關上車門時，嫌犯忽然跑到她車旁並強行打開右後車門，竄進車內對她勒頸，喝令她交出身上財物，搶得皮包後迅速逃跑。

    當時路過的28歲男子劉聞，和61歲男子莊嘉興眼尖發現異狀，靠近查看，先是見到卓男倉皇逃跑，隨即又聽到有女性大聲呼救、高喊搶劫，兩人發現有人當街行搶，立刻上前攔阻。

    卓才逃了兩個車道發現半路殺出程咬金，只好調頭跑回瑭霏轎車處，但當時車流大，他無處可逃，隨即被兩男壓制攔阻。轄區警方獲報火速趕到將卓逮捕，警方除了在他身上找回瑭霏被搶皮包，還查扣毒品吸食器，研判他是因缺錢買毒才當街行搶。

    士林分局長吳慶鴻對於民眾見義勇為，協助警方逮捕嫌犯，特邀請兩人到場，由警方頒發感謝狀並致贈禮品及禮券，讚許市民發揮共同打擊犯罪之精神，樹立警民合作優良典範，值得嘉許與學習。

    莊嘉興（左）及劉聞（右）獲表揚。（記者劉慶侯翻攝）

    莊嘉興（左）及劉聞（右）獲表揚。（記者劉慶侯翻攝）

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