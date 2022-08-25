練過泰拳… 勇敢與歹徒追逐拉扯

女星瑭霏。（取自瑭霏臉書）

2022/08/25 05:30

瑭霏呼籲︰開車或怠速時一定要上鎖

〔記者蕭方綺、王冠仁／台北報導〕二十七歲的藝人瑭霏昨天開車遇搶匪，搶匪搶了錢包還想搶瑭霏的車子逃逸，練過泰拳的瑭霏與搶匪拉扯時受傷流血，還好後來有兩名男大生見義勇為，和她聯手制伏歹徒。瑭霏說當時感覺到害怕，雖然自己有勇氣追歹徒，但仍要呼籲大家，開車或怠速時一定要上鎖。

瑭霏過去曾演出電影《我的少女時代》、戲劇《鏡子森林》、《多情城市》等作品，她昨天下午原本開車要前往好友艾成的追思音樂會，但行經劍潭捷運站附近快車道等待紅綠燈，臨時下車取物，回到駕駛座時，歹徒竟趁隙自右後門衝入車內。

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瑭霏提到當時歹徒在後座，用左手臂勒住她的脖子，不准她喊叫，並伸手至副駕駛座掏她背包中的皮夾，得手後準備下車，此時瑭霏想到自己練過泰拳，就緊抓歹徒的手臂，不讓歹徒脫身，但歹徒卻硬將她從駕駛座拖拉至後座，情況相當危險。

頭部遭襲擊腫起 手部多處挫傷流血

後來歹徒掙脫逃出車子，瑭霏奮不顧身也衝出追趕，她追逐一圈、沿路呼救，一開始歹徒還回頭想搶瑭霏的車子逃逸，瑭霏又緊抓住車門，不讓歹徒上車，拉扯之間，瑭霏的頭部遭擊，手部也有多處挫傷流血，還好後來有兩名男大生路過見狀，幫忙和她制伏歹徒，警方隨後也趕到逮捕歹徒。

瑭霏因追逐、拉扯歹徒過程，頭部遭擊中，目前腫起來，其他部位有挫傷、拉傷，已在醫院擦藥治療，並無大礙。瑭霏事後很惋惜因這件事無法送艾成最後一程，同時也才感覺到害怕，她說雖然自己有勇氣追歹徒，但仍要呼籲大家，開車或怠速時一定要上鎖，別讓危險有機會靠近，並感謝見義勇為的兩位民眾。

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