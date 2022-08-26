女照服員傳直播為阿公打手槍 警調查老人養護中心

台南某養護機構女照服員遭踢爆在上班機構內開直播賺外快，作風大膽，相關單位已介入調查。（記者王姝琇翻攝）

2022/08/26 20:22

〔記者王姝琇、王捷／台南報導〕台南市傳出一家老人養護中心女照服員，工作之餘經營交友平台直播，為爭取網路流量賺外快，竟然公布她為住民阿公打手槍的畫面，引起網友譁然。社會局今天（26日）會同衛生局及警方前往機構稽查。

警方表示，已掌握該名女子身份，由於她直播替住民打手槍給不特定的網友觀看，涉犯公然猥褻、妨害風化等罪，將傳喚她來說明，並追查是否涉及性侵與性騷擾，目前警方已傳喚1位住民製作筆錄，同時確認當事人是否將對此進行提告。

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台南某老人養護中心1名女照服員，透過付費交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播賺取流量或得到贊助禮物，在平台上作風大膽，甚至傳出對所在的養護機構男住民進行「服務」。據悉，該名女照服員利用上班時間開直播和會員視訊聊天，還會應要求拿情趣用品自慰、色誘男住民摸胸、幫住民打手槍等誇張行徑，該機構竟全然不知。

該女直播主行徑近來在平台掀起爭議，遭罵不尊重住民，該養護機構也被大酸根本就是情色機構，這位女直播主曝光後立刻改名、換下照片重新上架，第一時間面對詢問仍矢口否認，但已有男住民承認「被服務」，警方已掌握該名女子身份，相關單位也已介入調查。社會局表示，將依後續調查結果研議，是否依據老福法48條與51條公告機構名稱或傷害人姓名。

社會局表示，經查該機構未能對所屬員工善盡業務責任，致工作人員發生不當對待住民的相關行徑作為，若影響住民身心健康的重大情事，後續將依老人福利法及相關規定裁罰。另，該行為人對於機構長輩疑似有性騷擾、性侵害或猥褻等事件，已由警方介入調查，後續將提供保護服務及身心治療等關懷支持服務，同時已令該機構針對該名工作人員暫時停止職務並接受相關調查，並加強對該機構查核及輔導該家機構改善辦理情形。

台南某養護機構女照服員遭踢爆在上班機構內開直播賺外快，作風大膽，相關單位已介入調查。（記者王姝琇翻攝）

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