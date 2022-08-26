黃明昭指揮追捕殺警惡徒被說作秀 當天圍捕警方還原現場

當天警政署長黃明昭（中）在凌晨2點50分就與新竹市警局長郭士傑（左二）到現場規劃圍捕勤務。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/08/26 17:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警政署長黃明昭不眠不休親自指揮全國警方追捕殺警惡徒，事後卻傳出有媒體人質疑他「作秀」，逮捕嫌犯的新竹市警局基層同仁頗為黃明昭打抱不平，表示認真投入的署長卻還要被外界說成這樣，感到極度心痛。警方並藉由還原當時現場的狀況，希望外界不要再誤解。

當天參與圍捕的新竹市刑大大隊長賴耀宗說，當天凌晨2點50分，黃明昭在接獲高雄市警方通知嫌犯上車的訊息後，就已經趕赴新竹市，指揮警方埋伏的注意事項，包括是否會有人接應、過濾現場人車、嫌犯是否會提早下車，以及警方應在他確定下車，客運關車門，他無法再折回車上挾持乘客等等，一一做確認與勤務部署。

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對於有人質疑，黃明昭在嫌犯遭壓制後入鏡是要作秀，賴耀宗說，其實署長當時就在逮捕點旁30多公尺處，他本來就在現場，而且是全程指揮，絕非捉到人才故意入鏡。

再者，當時黃明昭關心被搶警槍是否尋回，以及是否有搜出其他槍彈等證物，市刑大副大隊長蘇皇吉因為說了一句「讓署長過去」，就被人說成要幫署長卡位入鏡，蘇皇吉鄭重澄清說，當時嫌犯已經被壓制，警方擔心證物受到污染，全程攝影拍照蒐證，署長是現場最高指揮官，趨前檢視證物是合情合理之事，更絕非作秀。

還有人質疑黃明昭當時為何沒有穿防彈背心，蘇皇吉說，署長任務是督導規劃現場勤務部署，並非第一線攻堅人員，依規定本來就無須穿防彈背心，外界不應拿此事做文章。

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