警破詐團取簿集中營 逮9名成員、5人頭送辦

警方在屋內起出控制人頭用的刀械、棍棒、電擊棒等物品。（記者吳昇儒翻攝）

2022/08/26 15:03

〔記者吳昇儒／新北報導〕35歲黃姓女子等9人透過朋友仲介等方式，找來5名人頭，要他們配合辦理金融帳戶後，再進行關押限制其自由。汐止警方昨日接獲線報指出，有人被強押帶進某民宅，立刻前往救人，當場逮捕黃女等人，並帶回屋內5名人頭，另在屋內找到毒品。警詢後，依涉犯詐欺、毒品、妨害自由等，將黃女等人移送法辦。

新北市汐止警分局25日獲報，有民眾看到一男一女遭人押至鄉友街某處民宅，警方不敢大意，立刻組成專案小組，並派員前往查看、蒐證，進行救援準備。

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現場查看後，確認屋內人員控制多名人頭，當日上午9時許，衝進現場進行查緝；過程中一名陳姓女犯嫌還企圖將安非他命丟出窗外，碰巧被偵辦人員逮個正著。

警方進入屋內後，立刻控制住黃姓女子等9名詐騙集團成員，另帶回61歲歐姓男子等5名人頭。

據悉，黃女為該收簿集團負責人，負責派遣旗下8人以每日3000元代價，找來人頭辦理金融帳戶；但為了避免人頭們收錢後變更網路銀行密碼，或向銀行掛失提款卡，便會將人頭囚禁、監控在民宅內，利用他們的帳戶洗錢。

警方在現場起出電擊器、藍波刀、西瓜刀等用來控制人頭的物品，另也查扣毒品安非他命、銀行存簿等證物。

警詢後，今日下午依涉犯詐欺、妨害自由、違反毒品防制危害條例等罪，將黃女等9人移送士林地檢署偵辦；提供帳戶的人頭部份，則需警方進一步釐清是否為詐欺共犯，將另案偵辦。

分局長林詮峰表示，將持續溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，並提醒民眾提供帳戶供詐欺集團使用，除可能涉嫌詐欺罪外，亦有人身自由遭受危害之風險。

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警方衝進屋內將黃女等人控制在地。（記者吳昇儒翻攝）

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