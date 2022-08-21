被老同學賣了…博弈網站「高薪包吃住」 他應聘遭軟禁

警方將詐騙集團成員徐姓男子移送法辦，並深入追查幕後主使。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/21 12:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕打工陷阱！23歲江姓男子被高中同學以「高薪、包吃住」的話術誆騙，前往應聘博弈網站工作人員，怎料江男帳戶被詐騙集團奪去證件、存摺，手機也都被扣下，還被押走軟禁在新北市五股某日租套房2天，今日凌晨江男趁看守人睡去偷回自己的手機，這才報警求援成功被警方救出。

據了解，江男有名久未聯繫的高中同窗日前突然與他聯繫，噓寒問暖一陣後，突向其提及最近有份不錯的工作，是進博弈網站當工作人員，還稱這份工作「包吃包住」、「高薪待遇」，江男因是老同學介紹，不疑有他便透過網路應聘。

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應聘成功後，江男先是依照指示開通自己帳戶的網路轉帳功能，並於19日被詐騙集團派來的成員徐姓男子，開車由台北市北投區自家載走，載至五股區六合街一處日租套房，抵達後存摺、證件、手機等全數被徐男收走，江男就此遭軟禁。

起初江男還不以為意，以為收證件、存摺、手機等是入公司流程，但到了20日江男在日租套房內什麼也沒做，討要手機卻要不回來，他向徐男表示自己想走人，卻被徐男持刀威脅不准走，這才意識到自己被軟禁。

江男今凌晨0時許趁徐男睡著，偷偷拿回自己的手機報警，警方獲報立刻趕抵救援，順利將江男救出，並將徐男逮捕。警方調查，徐男有洗錢、詐欺等前科，他向警方供稱他是受雇於人，警方懷疑背後有集團主使，甚至連江男的高中同學都有可能是共犯，對此將深入追查。訊後，警方依妨害自由罪嫌，將徐男移送法辦。

警方呼籲，打工陷阱多，求職面試要結伴而行，也要讓親友知道面試的時間地點，並且不要隨便繳交費用或存摺身份證，尤其近期有許多以各種理由送往東南亞國家遭受勞力剝削，甚至不法關押等案例，民眾若遇不合理或可疑的情形，務必立即報警。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

江姓男子趁看守人睡著報警，並至1樓等到警方的救援到來。（記者徐聖倫翻攝）

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