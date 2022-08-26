劈腿？醉男開「舊愛」賓士車載「新歡」 狂飆市區撞毀

劉男酒駕把「前女友」的賓士車撞毀。（記者張瑞楨翻攝）

2022/08/26 12:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事八大行業的劉姓男子，今天上午駕駛「前女友（舊愛）」的賓士車，與「新女友（新歡）」於夜店喝酒後，於台中市西屯區文心路疾駛，先是撞上中央分隔島，又衝撞前方等紅燈的本田汽車，新車價200多萬元起跳的「前女友」賓士車，車頭也撞得半毀，煞車撞擊痕跡長達50公尺，「新女友」受輕傷，劉男酒測濃度超標，他坦承酒駕，全案依公共危險罪法辦。

中市警局六分局調查，27歲從事八大行業工作的劉男，駕駛車齡僅約5、6年的白色賓士車（車主登記於劉男「前女友」名下），卻載著鄭姓「新女友」（26歲），於中市某夜店喝酒後，今天上午返家途中，於文心路高速疾駛，於大隆路口先撞上中央分隔島，又在高速失控之下，撞上前方等候紅燈的本田汽車，幸好本田車楊姓駕駛沒有受傷。

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監視器畫面顯示，劉男駕駛「前女友」賓士車，撞擊分隔島時，發出一道撞擊閃光，並冒起濃煙與灰塵，之後追撞前方本田車，撞擊痕、煞車痕與破損零件，遍佈約50公尺，顯示速度頗快，本田車的駕駛楊男說，他聽到後方傳來巨響與尖銳煞車聲，意識到自己可能會被後方追撞，不到3秒，賓士車果然撞上來。

警方調查，初步肇事因素是劉男酒駕失控，未受傷的劉男，也坦承自己酒駕，他載著「新歡」，把「舊愛（前女友）」的賓士車撞壞，這下可能很難交代了，警方偵訊後依公共危險罪移送法辦，其「新歡」鄭女送醫無生命危險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

等紅燈的本田車，被酒駕劉男駕駛的賓士車追撞。（記者張瑞楨翻攝）

撞擊痕、煞車痕與毀損零件，遍佈約50公尺，顯示劉男車速快。（記者張瑞楨翻攝）

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