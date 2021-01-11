夜寒、細雨、落石…跟「生命拔河」 南投消防弟兄垂降深谷救人
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉烏土堀林道發生1起賓士休旅車墜谷意外，坐在車內的林姓醫師1家5口都奇蹟式地平安獲救後，引發外界關注及熱議，難道是車好?還是神明保佑?不過，可確定的是，若非南投縣消防弟兄漏夜忍著寒風、細雨冒險犯難垂降到深谷，與老天爺上演一場「生命拔河賽」，後果恐怕難料，還好最終勝出完成此艱險任務，也為成功救難事蹟再添一筆﹗
「烏土堀林道」可說是1條默默無名的林道，但卻是聯繫鹿谷鄉溪頭風景區與信義鄉風櫃斗、牛稠坑等梅區的秘徑，海拔高度達1650公尺。
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南投縣消防局表示，林姓醫師駕駛賓士休旅車載著妻子與8至12歲的3名子女，從鹿谷鳳凰山沿烏土堀林道往信義方向前進時，不慎連人帶車墜落深約100多公尺的深谷，昨下午5時許，該局接獲通報後，立即指示鹿谷及信義2個消防分隊搜救人員，分別從林道頭尾方向挺進，且調派水里、集集、竹山、雙冬、中興等分隊前來支援，因寒流來襲，山上入夜後溫度約在冰點，若不儘速將人救出，恐有失溫危險。
怎料，案發現場附近雜草叢生，加上邊坡至深谷之間地形鬆軟，不時有碎石往谷底掉落，期間還細雨綿綿，更增添救人的困難度，惟搜救人員仍克服險峻的環境，在路旁架好繩索後，攜帶軟式擔架逐一垂降到谷底，當時四周昏暗，只能靠著頭燈微弱的燈光進行救人工作。
當時一見到車子並未因從空中掉落重摔翻覆，內心也鬆了一口氣，加上林某夫婦本身是醫師，面對此危難也發揮醫師應有的專業，也減少其本身與孩童的傷勢，最後搜救人員再透過軟式擔架協助，直至深夜10時30分許，也才順利將其1家5口救出並送醫救治後，目前均已無大礙。
南投縣消防局說，據車友提供的資料，林某所駕駛的賓士休旅車約價值600萬元，案發當下車子在空中翻了好幾圈，但並未對人造成重大的傷害，或多或少與車子防護性能好壞有關，但也呼籲民眾不管車子多好也不要貿然挑戰狹小彎曲的林道，類似意外才可望避免發生。
南投擁有40多年修車經驗，綽號「寶哥」的修車廠業者表示，以該案為例，幸運成分仍然居多，研判，車子在掉落過程中一定有踫到邊坡或樹木、草叢等雜物，才減輕掉落的重力，不然，若垂直由空中直接墜落地面，哪怕價錢再高、再好的車子，也一定會變成破銅爛鐵，人想要沒事，恐怕是難上加難﹗