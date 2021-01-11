夜寒、細雨、落石…跟「生命拔河」 南投消防弟兄垂降深谷救人

南投縣消防局據報，林姓醫師1家5口共乘價值約600萬元的賓士休旅車進入信義鄉烏土堀林道，尚未墜谷前的情形。（南投縣消防局提供）

2021/01/11 13:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉烏土堀林道發生1起賓士休旅車墜谷意外，坐在車內的林姓醫師1家5口都奇蹟式地平安獲救後，引發外界關注及熱議，難道是車好?還是神明保佑?不過，可確定的是，若非南投縣消防弟兄漏夜忍著寒風、細雨冒險犯難垂降到深谷，與老天爺上演一場「生命拔河賽」，後果恐怕難料，還好最終勝出完成此艱險任務，也為成功救難事蹟再添一筆﹗

「烏土堀林道」可說是1條默默無名的林道，但卻是聯繫鹿谷鄉溪頭風景區與信義鄉風櫃斗、牛稠坑等梅區的秘徑，海拔高度達1650公尺。

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南投縣消防局表示，林姓醫師駕駛賓士休旅車載著妻子與8至12歲的3名子女，從鹿谷鳳凰山沿烏土堀林道往信義方向前進時，不慎連人帶車墜落深約100多公尺的深谷，昨下午5時許，該局接獲通報後，立即指示鹿谷及信義2個消防分隊搜救人員，分別從林道頭尾方向挺進，且調派水里、集集、竹山、雙冬、中興等分隊前來支援，因寒流來襲，山上入夜後溫度約在冰點，若不儘速將人救出，恐有失溫危險。

怎料，案發現場附近雜草叢生，加上邊坡至深谷之間地形鬆軟，不時有碎石往谷底掉落，期間還細雨綿綿，更增添救人的困難度，惟搜救人員仍克服險峻的環境，在路旁架好繩索後，攜帶軟式擔架逐一垂降到谷底，當時四周昏暗，只能靠著頭燈微弱的燈光進行救人工作。

當時一見到車子並未因從空中掉落重摔翻覆，內心也鬆了一口氣，加上林某夫婦本身是醫師，面對此危難也發揮醫師應有的專業，也減少其本身與孩童的傷勢，最後搜救人員再透過軟式擔架協助，直至深夜10時30分許，也才順利將其1家5口救出並送醫救治後，目前均已無大礙。

南投縣消防局說，據車友提供的資料，林某所駕駛的賓士休旅車約價值600萬元，案發當下車子在空中翻了好幾圈，但並未對人造成重大的傷害，或多或少與車子防護性能好壞有關，但也呼籲民眾不管車子多好也不要貿然挑戰狹小彎曲的林道，類似意外才可望避免發生。

南投擁有40多年修車經驗，綽號「寶哥」的修車廠業者表示，以該案為例，幸運成分仍然居多，研判，車子在掉落過程中一定有踫到邊坡或樹木、草叢等雜物，才減輕掉落的重力，不然，若垂直由空中直接墜落地面，哪怕價錢再高、再好的車子，也一定會變成破銅爛鐵，人想要沒事，恐怕是難上加難﹗

南投縣消防局據報，林姓醫師1家5口共乘價值約600萬元的賓士休旅車進入信義鄉烏土堀林道，尚未墜谷前的情形。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局第3大隊副大隊長楊華傑（左）因雨持傘在信義鄉烏土堀林道賓士車墜谷現場指揮調度情形。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局人員靠頭燈微弱燈光深入信義鄉烏土堀林道賓士車墜谷現場救人。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局人員在信義鄉烏土堀林道賓士車墜谷現場架設繩索救人情形。（南投縣消防局提供）

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