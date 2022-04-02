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    首頁　>　社會

    婦人騎車接兒子下班 返家途中慘遭賓士車撞飛雙雙慘死

    屏東東港鎮昨天發生一起2死死亡車禍，一對騎車的母子檔慘遭賓士車撞飛身亡。（警方提供）

    屏東東港鎮昨天發生一起2死死亡車禍，一對騎車的母子檔慘遭賓士車撞飛身亡。（警方提供）

    2022/04/02 11:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假前夕傳出重大死亡車禍，昨天晚間近9點1名張姓女子駕駛雙B進口車行經屏東東港鎮興農路段時，撞擊1輛經待轉後直行的摩托車，由於撞擊力量強大，造成車上母子檔兩人當場噴飛，送醫急救後死亡。

    警方表示，昨天晚間8時50分獲報，在東港鎮興農路段前有交通事故，員警立即趕赴現場，發現駕駛自小客車沿興農路內快車道由東港往崁頂方向的35歲張姓女子，撞擊同向已左轉至巷口的58歲林姓女機車騎士及乘客23歲陳男。

    由於撞擊力道強大，林女及陳男當場被撞到噴飛於巷口，雖經救護車分送安泰及輔英醫院急救，但因傷勢過重仍宣告死亡，經呼氣及抽血，自小客駕駛及機車駕駛酒測值均為0。

    警方指出，初步了解，昨天是週五也是清明連假前夕，林女前去接送陳男下班，當時騎女機車要回家，而張女同樣是要回家，豈料竟發生車禍。

    據附近監視器顯示，林女及陳男已在該閃光號誌的巷口對向停等待轉後才起步，由於當地並非有視線阻礙的路口，警方推測當時外側可能有較慢車輛行駛，也疑似雙方因此未目視到彼此，現正擴大調閱監視器釐清中。

    由於事後張女的車輛為逆向停在事故現場，引發網友疑竇，據了解，應是張女見林女時已要左閃而偏離至對向車道，但不幸仍撞到林女及其子。

    東港警分局呼籲，清明連假外出車輛多，請駕駛朋友注意車前狀況，行經路口、易肇事路段減速慢行，注意左右來車，勿超速行駛，並遵守號誌、標誌，警方將持續交安宣導並加強交通執法，以維護民眾用路安全及防制交通事故發生。

    屏東東港鎮昨天發生2死死亡車禍，肇事的賓士車。（警方提供）

    屏東東港鎮昨天發生2死死亡車禍，肇事的賓士車。（警方提供）

    屏東東港鎮昨天發生2死死亡車禍，機車騎士母子檔被當場撞飛。（警方提供）

    屏東東港鎮昨天發生2死死亡車禍，機車騎士母子檔被當場撞飛。（警方提供）

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