國人求職遭騙困海外 外交部：警政受理521件、百人已返國

外交部亞太司司長周民淦出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/08/25 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕赴東南亞求職詐騙案頻傳。外交部今天表示，根據警政署最新數據，已受理國人境外受困案共521件，其中已有100人返國。此外，外交部也提醒，柬埔寨政府正大力掃蕩境內不法集團，治安不平靜，如非必要，請國人近期避免前往；若受困當地者，請儘速與我駐胡志明市辦事處聯繫。

東南亞各國近期頻傳國人遭誘騙赴海外工作，卻遭受暴力、拘禁或人口販運等犯罪行為，包括緬甸、泰國、柬埔寨等，其中又以柬埔寨各園區為大宗。類似案件有多國國民受害，受害人除了台灣人，也有來自中國、泰國、馬來西亞、新加坡及香港等地，引起各國關注。

請繼續往下閱讀...

警政署日前說明，為營救受困國外的被害人，以及清剿黑道幫派與當地不法分子，我國以公私協力方式與美國聯邦調查局FBI、國土安全部及泰國警方單位陸續向柬國警方協請偵辦，共同打擊跨境人口販運犯罪。並結合當地台商、宗教團體，非政府組織等多方管道，進行人道救援工作。

針對我國受困當地人數和營救情形，外交部亞太司司長周民淦今天在例會表示，外交部和警政署同步，根據警政署提供今日的最新數據，境外受困報案受理521件，其中100人已經返國。未來外交部會持續和警政署、移民署、駐外單位通力合作，盡快將受困國人營救回來。

另，外交部24日再次發布柬埔寨領務訊息，指出柬埔寨政府近來大力掃蕩境內不法集團，包含西港等重點區域，治安不靖。外交部呼籲國人，如非必要，近期避免前往。

外交部再次提醒國人，高度留意海外求職陷阱，勿受網路高薪廣告誘騙出國從事電信詐騙或線上博奕等違反當地國法律的工作，除可能發生護照被扣、自由受限、金錢損失，更嚴重者恐將面臨人身暴力威脅或危及生命安全等情形。

我國在柬埔寨未設立館處，國人在柬國境內若遇到急難需要協助，請即撥打我駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話:+84-903927019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法