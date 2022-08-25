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    高雄水餃嬤憂孫女離家淪「豬仔」 警關切被回「打錯」

    高雄水餃嬤憂孫女離家出走淪「豬仔」出境，警方持續聯絡被回「打錯」，警方日前苦勸陳女（左），她竟離家北上工作。（資料照）

    高雄水餃嬤憂孫女離家出走淪「豬仔」出境，警方持續聯絡被回「打錯」，警方日前苦勸陳女（左），她竟離家北上工作。（資料照）

    2022/08/25 07:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名在菜市場賣水餃的余姓阿嬤求助警方，指20歲陳姓孫女欲至新加坡做直播傳銷，月薪10萬元，擔心孫女被騙去柬埔寨，警方苦勸，陳女卻冷回「打錯」，員警不死心，仍持續關心，所幸尚無她出境紀錄。

    刑大統計發現，被「高薪」騙至境外的被害人，年齡層以20至30歲居多，高達9成5，出境地點為柬埔寨、緬甸及泰國等地，仍未排除自第三地被轉運至柬埔寨。

    67歲余姓阿嬤與先生隔代教養，靠賣水餃撫養孫女長大，陳女曾在飲料店打工，後來當起直播主，日前她告訴阿嬤，直播公司將於9月中旬派遣她與其他員工共5人前往新加坡受訓及介紹直播傳銷，並給付月薪10萬元，阿嬤勸孫不聽，求助警方，員警當日苦勸後，隔兩天陳女因不滿家人攔阻，憤而離家出走，疑至桃園工作。

    警方持續打電話關心勸阻陳女，畢竟她一旦到國外，警方欲營救就十分困難，刑大也持續關注，仍未排除是人口販運詐騙的行徑，但對方卻回「打錯了」，員警聽出是陳女聲音，仍不放棄勸阻，高市警方表示，「靖柬專案」由刑大統合17個分局偵查隊追查，8月間查獲人口販運集團2件12人，正循線擴大清查中。

    另在犯罪預防上，警方化被動為主動，直接切入偏門工作、海外博弈及海外求職等相關網路社群，主動在貼文下方留言，提供影片連結及圖片訊息等，務求迅速將相關訊息傳遞給高風險族群，並追查相關海外職缺貼文者身分，積極查緝幕後犯罪組織，迄今已辦理推播貼文、留言104則，藉以攔阻潛在被害人，全面強化整體市民「識詐」防禦力。

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