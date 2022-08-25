PTT上造謠小英總統確診 男網友緩起訴、罰寫悔過書

姜姓男子在PTT造謠總統蔡英文確診。（取自PTT）

2022/08/25 11:31

〔記者王定傳／新北報導〕今年4月間，姜姓男子在PTT上發表標題為：「蔡總統確診是否代表高端疫苗無效」的文章，造謠：「蔡總統打的是死忠的高端疫苗，現在蔡總統確診了，是否證明了之前的免疫橋接根本就是個笑話…要不然萬一她就這樣掛了，是否就坐實了所謂的現世報」等，新北地檢署認為姜男所為違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，考量他認罪有悔意予以緩起訴，但須支付2萬元緩起訴處分金，並命他當庭書寫悔過書。

檢方調查，今年4月10日上午9時許，姜男在新北市板橋區住處登入PTT，發表：「蔡總統確診是否代表高端疫苗無效」的文章，造謠：「蔡總統打的是死忠的高端疫苗，現在蔡總統確診了，是否證明了之前的免疫橋接根本就是個笑話，高端疫苗根本就沒有保護力，甚至可以說就是假疫苗，一個沒有做過三期試驗的疫苗，民進黨一再的包庇，是不是有一堆人要準備坐牢了？」。

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姜男繼續寫說：「最後，還是祝福蔡總統她早日康復，要不然萬一她就這樣掛了，是否就坐實了所謂的現世報」等，調查局宜蘭縣調查站發現後將他送辦。

檢方認為他觸犯「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」罪，考量他沒有前科、認罪、深表悔悟，且他刊登文章後並未引起民眾恐慌或造成實質損害，所為尚屬輕微，予以緩起訴，期間為1年，並命他當庭書寫悔過書，在收到緩起訴處分通知書3個月內，支付2萬元緩起訴處分金。

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