3歲遲緩女童挨打罰站2小時摔死 狠父判9年

高等法院依傷害致死罪，將謝姓男子判刑9年。（記者楊國文攝）

2022/08/24 11:39

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市多重發展遲緩謝姓3歲女童，只因不想洗澡而說謊，遭到父親持木製「不求人」毆打全身、甩巴掌，並要女兒站在31公分高的塑膠椅上罰站，謝男則跑去睡覺，不料女兒罰站2小時後，因體力不支摔倒撞傷腦部，加上其他傷勢，送醫不治，高等法院今依故意傷害女童致死罪判謝男9年徒刑。還可上訴。

判決指出，謝男有多次毒品前科，與前妻所生的3歲女童、女友同住，女童經評估為多重發展遲緩，且平衡感及彈跳能力均不佳。

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去年8月4日晚間&時，女童因不想洗澡，謊稱要上廁所而開溜，謝男暴怒，持木製「不求人」敲打女童腳底、手掌、四肢和胸背，還甩巴掌，命令女童站到31公分高的塑膠椅上罰站，他卻逕自回房間睡覺。

女童罰站2小時後體力不支摔倒，頭部撞上前方木椅，隨即倒地，發出「碰」的聲響，謝男聽到聲響，才將她抱上床睡覺。隔天上午5時40分，發現女童口吐白沫，送醫仍不治。

桃園地院審理時，謝男坦承體罰女兒等犯行，但辯稱不是他打死的，並無傷害致死犯行，他只徒手打女兒臉頰，且力道不大，沒打頭部等重要部位，女兒是從塑膠椅上跌落撞到頭才傷重死亡。

謝男的律師主張，謝男的傷害行為和女童死亡間無因果關係，應涉犯傷害罪而非傷害致死罪。

合議庭審理則認定，女童僅3歲，身高95公分，體形較瘦，而謝男對女童甩巴掌、持「不求人」毆打她全身外，還在毫無任何緩衝防護設備的環境下，命令平衡感不佳的女童長時間在塑膠椅上罰站，導致她跌落，頭部撞擊木椅，最後傷重不治，其觸犯傷害致死罪犯行明確，且犯後態度不佳，判刑9年徒刑。

上訴後，高等法院支持一審見解，今仍判謝男9年徒刑。謝在押中，未出庭聆判。

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