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    《24個比利》真實上演！ 男子硬上多重人格人妻被起訴

    高姓男子涉嫌硬上具有多重人格的人妻被起訴。（情境照）

    高姓男子涉嫌硬上具有多重人格的人妻被起訴。（情境照）

    2022/08/23 16:02

    〔記者錢利忠／台北報導〕探討人格分裂的國外小說《24個比利》，如今竟在現實生活中真實上演！一名罹患「多重人格障礙症」的人妻，身體內住著個性迥異的2個女子，她丈夫尊重她體內其他人格的感情自由，默許其他人格與高姓男網友交往，高男卻對她的兩個人格都感「性趣」，不顧其中一個人格的意願硬上；台北地檢署今依強制性交罪將高男起訴。

    檢方調查，這名人妻身體裡分別住著兩名個性迥異的女子，前者的性格優柔含蓄、後者果斷勇敢，平日多以溫柔婉約的人格示人，只有遇到突發狀況時，勇敢的人格才會挺身而出。

    今年4月間，溫柔的人格上網結識了高姓男子，並與高男發生多次性關係，高男知道人妻體內住著兩個不同的人格，也因此與她的勇敢人格成為好友；不過，高男第一次遇到這種特殊情況，某次他遇到勇敢人格出現時，竟不顧勇敢人格的意願，趁幫她塗抹背部上的乳液時，硬上得逞。

    高男性侵人妻的勇敢人格時，勇敢人格突然退位，變成溫柔的人格現身，溫柔人格當時不知勇敢人格遭高男侵犯，還愉悅地與高男完成性行為，後來溫柔人格得知高男的所作所為，還傳訊息質問高男「為什麼對她這樣？」高男則承認性侵勇敢的人格，並向對方道歉。

    事後勇敢人格控告高男強制性交，高男庭訊時也承認違背對方的意願，檢方比對雙方的說詞後，因此將高男起訴。

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