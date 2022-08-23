黃明昭歷經2次重大殺警案 全國警同仇敵愾火速破案

台南市昨天發生兩警遇襲不幸殉職案件，警政署長黃明昭（左一白衣者）親自南下坐鎮指揮，順利在17小時內破案。（警方提供）

2022/08/23 11:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市昨天發生兩警遇襲不幸殉職案件，警政署長黃明昭親自南下坐鎮指揮，順利在17小時內破案，但黃明昭卻不見喜色，對於惡徒竟在光天化日下殺警，怒責實在「天理難容」，全國警同仇敵愾，他說破案雖可告慰殉職勇警，卻仍自責沒有保護好同仁，對兩位勇警年輕生命的殞落感到惋惜不捨。

黃明昭上任警政署長月餘，刑事出身的他，重大刑案必赴現場，日前南投發生生技公司4死1重傷命案，他連夜南下坐鎮指揮，親自勘查現場並指揮調度，火速在20小時內，未發一槍一彈逮捕身攜3把槍、百餘發子彈的殺人要犯；上週高醫診間發生槍擊案，高市警局也在4小時內火速破案，昨天台南市殺警案發生後，他也是趕搭最快一班高鐵南下，徹夜跨轄區整合調度警力及分配任務。

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偵辦過程中，當發現犯嫌搭車離開高雄，黃明昭立刻趕往新竹，途中就已指揮警力佈署，等人抓到了才稍安心，後來又回台南，一天之內南北來回奔波數趟，被稱鐵人署長的他，已超過30小時未闔眼，預計還會再停留台南半天，等林嫌製作筆錄確定移送後，才回台北繼續上班。

黃明昭過去擔任台北縣刑警隊長時，2005年曾發生汐止殺警奪槍案，兩名橫科派出所員警洪重男、張大皞巡邏簽到時，遭計畫搶銀行的王姓兄弟檔，持西瓜刀、拔釘鐵鍬尾隨攻擊，搶走警槍逃逸，當時黃明昭也是不眠不休，每天都待在專案小組指揮所，清查周邊可疑人士及過濾周邊上千支錄影帶，2週後順利破案。

這次台南殺警案在17小時內順利破案，曾經歷兩件殺警案的黃明昭，卻絲毫不見喜色，他語重心長說，歹徒在光天化日之下襲警還下重手，所有同仁都同仇敵愾，誓要歹徒繩之以法，如今破案，讓所有參與偵辦同仁，甚至全國警察都鬆了口氣，也稍告慰兩名勇警凃明誠、曹瑞傑的在天之靈。

黃明昭說，兩位殉職同仁敬業積極，讓他很敬佩，一聽說有嫌犯偷車以及贓車的足跡，兩人就趕往現場，當地是墓地小路，第一時間沒看到嫌犯，凃明誠先下車步行搜尋，曹瑞傑開警車繞行尋找機車。

結果凃明誠與歹徒林信吾遭遇後，雙方搏鬥，凃員身中多刀，配槍子彈遭歹徒奪走，曹瑞傑繞回凃明誠下車處時，林信吾持槍恫嚇開車的曹瑞傑，過程中再刺殺多刀，兩條年輕的生命就這樣殞落，讓人悲痛。

當年汐止殺警案後，造成警方更改巡邏SOP，不但要穿防彈背心，還更改巡邏路線，黃明昭表示，未來要更努力強化治安狀況，也會再加強員警執勤時的敵情觀念及人身安全。

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