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    捲緬甸金礦吸金案被檢方認定民事糾紛 陳威陶等3人獲不起訴

    陳威陶（中）被控招攬在緬甸採礦吸金，今天獲不起訴。（資料照）

    陳威陶（中）被控招攬在緬甸採礦吸金，今天獲不起訴。（資料照）

    2022/08/22 10:19

    〔記者錢利忠／台北報導〕上市公司南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩的前夫陳威陶，被控成立境外公司Super Pit Group（超級金礦控股集團），以召開說明會等方式遊說投資人投資緬甸金礦，吸金超過7億元；台北地檢署認為陳威陶、廖媛亭夫婦及陳的余姓友人等3人涉詐欺等罪證不足，以全案為民事糾紛為由，今將3人不起訴。

    至於先前獲20萬元交保的李雲鶴，以及其他同案被告林尚毅、曾焱芳等多人，仍由檢方偵辦中。

    檢方調查，林尚毅、曾焱芳、李雲鶴等多人，涉嫌於2018年間成立境外Super Pit Group公司，涉嫌遊說投資緬甸金礦，再以召開說明會、旅遊招待等方式，向不特定投資人吸金，約定或給付與本金顯不相當的高額紅利，初估吸金逾7億元以上。

    捲入此案的陳威陶夫婦及余姓友人等3人也掏出5000萬元投資金礦場，另加上機具費用，總計出資7000萬元，事後卻因開採技術不足以致無法回收投資成本，而被其他股東提告詐欺等罪。

    檢方認為，相關投資款項之清算、得否依契約請求返還、多少數額等細節，均屬於民事糾紛，宜循民事途徑處理，今天將陳威陶等3人不起訴。

    李雲鶴等多名同案被告，仍由檢方偵辦中。（資料照）

    李雲鶴等多名同案被告，仍由檢方偵辦中。（資料照）

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