轟！烘龍眼突引發民宅大火 龍眼乾燒光光

彰化市彰南路1棟平房今天下午突然發生火災，火舌從四面八方竄出，火勢相當猛烈，消防員全力搶救。（圖由消防局提供）

2022/08/21 14:47

〔記者湯世名／彰化報導〕焙灶發火！彰化市彰南路一棟平房今天下午突然發生火災，火舌從四面八方竄出，火勢相當猛烈，濃煙竄天，彰化縣消防局據報派出多達7個分隊逾30名消防員趕往搶救，屋主看到平房全毀無奈說，當時屋內正在烘培龍眼，沒想到稍不注意就引發火勢，這下整灶龍眼乾去了了，心血付之一炬。火勢直到救災1小時控制，起火原因與財物損失仍待釐清。

彰化縣消防局今天下午近2時接獲民眾報案指彰化市彰南路一棟平房發生火災，火勢相當猛烈，消防局立即派出第一大隊、東區、花壇、芬園等7個單位逾30名消防員趕往現場，由第一大隊長張恭維坐鎮指揮。

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消防人員趕抵現場時發現火勢從屋內四面八方的窗口竄出，濃煙竄天，消防人員立即部署水線從四面八方灌救，由於該區域有不少住家緊鄰，稍有不慎火勢即有波及其他住家的危機，因此消防員都繃緊神經，全力搶救。火場經過搶救近1小時終於獲得控制，所幸無人員傷亡。

屋主向消防人員指出，今天他在屋內烘培龍眼乾，每隔2小時要前往查看烘培狀況，沒想到還沒前往查看就發生大火，這下原本在烘培的龍眼幾乎全燒毀，心血付之一炬。

彰化市彰南路1棟平房今天下午突然發生火災，火舌從四面八方竄出，消防局了解發現原來是屋主烘龍眼不慎引發大火。 （圖由消防局提供）

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