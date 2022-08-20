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    好心沒好報！收容好友竟被他殺死 檢方聲押

    新莊警分局押解新莊廟街兇殺案嫌犯林姓木工。（記者吳仁捷攝）

    新莊警分局押解新莊廟街兇殺案嫌犯林姓木工。（記者吳仁捷攝）

    2022/08/20 23:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子19日返回新北市新莊區的公寓時，赫見林姓好友跟女友同床共眠，憤而上前理論，沒想到反被好友持刀殺害。新北地檢署偵辦後，認為林姓嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串、反覆實施之虞，20日晚間向新北地院聲請羈押。

    新北檢指出，林嫌犯罪嫌疑重大，且其涉犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之殺人罪，並有事實足認其有逃亡事實、湮滅證據及勾串證人，且就本案犯行亦有反覆實施之虞，屬刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款、第3款及第101條之1第2款的情形，建請新北法院羈押被告。

    新北市新莊區新莊街649巷內一處3樓公寓，19日晚間驚傳凶殺命案，警方到場時，21歲的林男倒臥血泊，22歲的林嫌則持刀癱坐地上，不斷吼叫，死者的石姓女友則痛哭失聲。警方見狀趕緊衝上前奪刀壓制犯嫌，逮回偵訊，林嫌因情緒激動夜間停止偵訊，直到20日早上情緒逐漸穩定才製作筆錄。

    警方調查，死者與林嫌從國中就認識，至今8年，日前，死者得知林嫌繳不出房租被房東趕出來，家人也不願意收留，決定出手相助，同意讓林嫌來家裏棲身，與女友一同睡在8坪大的套房。

    沒想到19日死者返家時，赫見林嫌與女友睡在同一張床上，當場怒不可抑，把睡夢中的林嫌打醒，爆發衝突，林嫌盛怒之下，持一旁折疊刀猛刺死者胸口3刀，直到對方濺血倒地才罷休。

    林嫌與石女均稱僅見面過三次，否認有曖昧關係，因為很累才在床上休息。石女強調，她當時見床上沒人才躺下，並不知道林嫌也跟自己同床休息。

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