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    伍麗華免息借款救困柬國人 周春米：已給予後援

    同黨立委伍麗華提供免息借款救援，周春米（右）表示，已經聯絡給予後援。（記者羅欣貞攝）

    同黨立委伍麗華提供免息借款救援，周春米（右）表示，已經聯絡給予後援。（記者羅欣貞攝）

    2022/08/20 17:32

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣出身的民進黨原住民立委伍麗華，為援助受困在柬埔寨的原鄉青年，緊急提供「免息借款」，並表示還有9人待援；立委周春米今天（20日）上午也表示，伍麗華委員PO文後，上午潘孟安縣長和她，還有一些友人都提供伍委員相關的訊息，給予即刻救援的後援。

    伍麗華今天（20日）凌晨在臉書PO文，指救援過程中讓她最最難過的，就是面對家屬籌措不到錢的窘境。這不是捐款，她很努力的提供「免息借款」，也希望有人可以伸出援手」；「目前接獲逾20件各縣市原鄉陳情，一個孩子都不能少，手中已救援11位、待援9位」。

    屏東縣長潘孟安、立委周春米今天（20日）上午參加「縣政亮點特展-Future Pingtung 未來號」常設展開幕，面對媒體詢問國人遭詐騙一事，潘孟安表示，柬案是跨國跨境的不法集團，組織龐大，過去中緬中柬邊境類似案件很多，但因疫情，不法集團轉移目標，台灣開放出國加上會講華語，成為第一個覬覦對象；至於救援行動，過去曾有案例因打草驚蛇，轉移陣地，不利救援，因此由中央一致性處理較為妥適，除境外犯罪集團，國內人蛇集團接應仲介也需要正本清源查辦。

    周春米也說，即刻救援是當務之急，在伍委員PO文之後，潘孟安縣長和她、還有一些台北友人，已跟伍委員聯繫；目前正在統計個案，現在有一些都是要贖金的，會充分掌握，提供即刻支援的後援，至於細節，不方便透露太多，一切救人優先。

    立委伍麗華強調，不是捐款，而是「免息借款」，陳情家屬都有簽借據。（立委伍麗華提供）

    立委伍麗華強調，不是捐款，而是「免息借款」，陳情家屬都有簽借據。（立委伍麗華提供）

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