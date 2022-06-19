台中工人酒駕拒檢警受傷 警當街「金臂勾」撂倒完勝

警方當街「金臂勾」撂倒虞男。（圖擷自社會事新聞影音）

2022/06/19 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中虞姓工人18日傍晚飲酒後騎車離開工地，途中見員警因心虛趕緊路旁停車，並企圖閃進巷內逃避查緝被攔下，但他消極不配合酒測吹氣推開員警落跑，被追上時仍拒補導致員警因此受傷，員警最後當街使出「金臂勾」將他撂倒，並噴灑辣椒水制伏，虞男酒測值嚴重超標除涉公危，再加一條妨害公務罪嫌送辦。

台中市第四分局春社派出所警員黃昱翔，昨傍晚在轄內南屯區嶺東路與建功路口擔服交通稽查守望勤務，發現騎車行經的41歲虞姓騎士，見到黃員時突然閃避，黃員直覺有異騎車追上，只見虞男趕緊路旁停車並逕自往一旁巷內走去，規避查緝意圖明顯立即上前攔阻，才靠近就聞到虞男身上飄出陣陣濃厚酒味且一臉酒容，要求接受酒測。

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未料虞男多次消極不配合吹氣，還回嗆「我是故意的」隨即推擠黃員逃離，黃員見狀立即沿後追趕並通報線上警力，黃員隨後追上虞男當街以「金臂勾」撂倒，此時支援警力副所長鄭博元，員警李鴻毅、邱鋒宗也趕到一起控制虞男壓制在地，但虞男仍頑強拒捕，並因此導致黃員及李員手腳輕微擦挫傷，經使用防護型辣椒噴霧器制止後上銬逮捕。

警方隨後將也掛彩的虞員帶回偵辦，經通知119到所包紮已無大礙，而虞男經呼氣酒測值高達0.81毫克，嚴重超過法定標準值，他在警訊中供稱，稍早在工地喝了幾罐啤酒提神，騎車下班返家途中突見員警，因心虛才閃避路旁，訊後全案依公共危險及妨害公務罪嫌送辦，而受傷黃員及李員也前往醫院治療驗傷，幸無大礙，後續將對虞男依法偵辦究責。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

虞男多次消極不配合吹氣。（圖由警方提供）

虞男推擠員警後逃逸，仍被警方追上使用防護型辣椒噴霧器制止。（圖由警方提供）

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