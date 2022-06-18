喝醉載友人自撞路邊轎車害友受傷 4度酒駕男被判刑

喝啤酒混高粱酒喝到爛醉，還開車載朋友回家，途中自撞停放著的汽車，造成朋友受傷，第四度酒駕劉男被南投地院法官判刑6月。（記者陳鳳麗攝）

2022/06/18 13:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已經3次酒駕遭法辦，這名被罰不怕的劉姓中年男子，再度跟朋友喝啤酒混高粱酒，喝到盡興後深夜開車送朋友回家，喝得太茫而自撞停在路邊的轎車，坐在副駕駛座的友人右側肱骨外科頸移位閉鎖性骨折，而劉男經警方酒測，酒測值每公升高達1.33毫克，友人未提傷害告訴，而他第4度觸犯公共危險罪，南投地院法官近日將他判處有期徒刑6月。

判決書指出，47歲劉姓男子，是在去年12月底晚上，跟朋友在自家喝酒，他喝了啤酒混高粱酒，喝到深夜11點多，他還自告奮勇要開車送前來聊天的洪姓朋友回家，開車上路後不久，劉男就撞到停在路邊的轎車，轎車再向前撞擊前方的大貨車，坐在副駕駛座的洪姓友人首當其衝，造成右側肱骨外科頸移位閉鎖性骨折。

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車禍發生後民眾報警，警方前來處理時，聞到劉男身上有濃濃酒味，經對其進行酒精濃度測試，其吐氣所含酒精濃度為每公升1.33毫克，已經是到爛醉的程度。

法官在判決書中表示，劉男第4度酒駕觸犯公共危險罪，其明知酒精對人之意識能力具有不良影響，酒後行車對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，還在酒測值每公升1.33毫克之情形下開車上路，漠視公權力及往來人車生命、身體、財產安全，對交通安全危害很大，又自撞停在路邊的車輛而肇事，造成同車乘客受傷，考量其犯後承認犯行之態度，因此判處有期徒刑6個月。如易科罰金，以1000元折算1日。

據了解，儘管劉男被判刑6月是得易科罰金的刑度，惟南投地檢署近半年來對酒駕累犯的執刑，多半不准易科罰金，劉男也極有可能須入獄服刑。

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