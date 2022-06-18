女死前從未圓房 家屬控男同為「傳宗接代」瞞愛滋騙婚

吳姓女子家屬控告吳男隱瞞同志性向與愛滋病，為「傳宗接代」與吳女結婚，吳女死前仍未與吳男圓房，但法官認為詐婚不成立。（記者王捷攝）

2022/06/18 05:45

〔記者王捷／台南報導〕吳姓女子4年前相親認識吳姓男子，婚後發現吳男是同志，還有愛滋病，為傳宗接代，吳女被迫接受人工受孕，好不容易懷上龍鳳胎，去年6月卻罹癌死亡，死前仍是處女之身；吳女家屬指控吳男騙婚，拋棄繼承後還領走吳女100多萬的勞保給付，但吳男否認。台南地院法官認為，這段婚姻吳女內心所思所想旁人很難揣測，而所苦所悲是面對婚姻的必然，認為詐婚不成立，但吳男必須返還吳女的勞保金不當得利。

家屬指控，吳女與吳男認識後，吳男用各種理由拒絕房事，後來吳女才從醫院的藥袋上發現吳男平時服用的藥物，是治療愛滋病的藥，但是吳男卻堅決否認，同時她也發現吳男有時會謊報行蹤，懷疑他有跟其他男同志通姦，後來直到吳女死後，吳男才坦承在婚姻期間，有跟其他男子發生性行為。

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在去年6月，吳女入殮時，吳男對吳女的父母下跪，表示自責，同時承諾會把吳女的勞保給付100多萬留給吳女父母養老，以民法規定吳男是吳女遺產的第一順位繼承者，但是在吳女死後不久，吳男因吳女留下的債務、房貸等問題，聲請拋棄繼承，所以吳女的勞保給付轉由吳女家人繼承，但家屬指控，吳男領了吳女的100多萬勞保給付，卻沒有依約給吳女的父母。

吳男否認家屬的指控，他認為跟吳女是真心相愛，沒有隱瞞同性戀傾向、愛滋病的問題，當然也沒有像吳女家屬所稱跟男性通姦，他沒有詐婚、沒有侵害到吳女父母的權益，至於勞保給付的問題，是因為接到勞保局通知，以配偶的身分去領的，沒有要騙取吳女的勞保金。

吳男的性向、病情是否有用在欺騙吳女的婚姻，法官覺得可能有疑慮，不過以民法契約的概念來說，吳男必須要返還吳女的勞保給付與不當得利。因為有證人證稱，有看到吳男在吳女入殮時向吳女的父母下跪，談到此事，另一個證據就是錄音，吳女的朋友在吳女死後，曾打電話詢問吳男關於吳女勞保給付的事，吳男坦承曾說過要給吳女的父母，證明已經有契約存在，所以判決吳男履行契約。

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