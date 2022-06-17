為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男法官偷拍女法官私密照 判刑5月、撤職2年確定

    法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑5個月，17日再被職務法庭判決撤職2年確定。（資料照）

    法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑5個月，17日再被職務法庭判決撤職2年確定。（資料照）

    2022/06/17 18:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的女法官有婚外情，2020年偷拍她電腦內的私密照與對話訊息，向院長檢舉，結果反被依妨害秘密罪判刑5月與撤職2年。蔡政佑不滿丟掉鐵飯碗，上訴要求改判，職務法庭二審17日駁回其訴，全案確定。

    二審指出，法官法規定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」，並不以執行職務的行為為限；一審認為蔡政佑「已不具『法官適任性』」，也沒有違反比例原則，因為蔡政佑的違失行為，已足以認定有「損害法官之身分與職位尊嚴，動搖人民對於司法功能之信賴」等情事，而事後對違失行為的辯解態度，蔡也沒有表現出深切的自省及痛悔的態度。

    二審認為，蔡政佑在本案中的違失行為，對隱私權的侵害深刻且強烈，且經由侵害行為所呈現的人格圖像，乃是「有探人隱私之欲念，不惜觸犯刑法來滿足此等欲念，且輕忽隱私內容會在群體間流動之可能」等性格缺失，足使社會大眾對其「法官適任性」產生強烈質疑。

    二審指出，從「大膽且毫無心理顧忌地持續深入探究他人私密生活（已得知女法官單身無婚外情，猶不停止窺視行為上），事後又有自我合理化之言行」等外在行止為判斷，蔡政佑所呈現出來的「性格缺失」，已使社會大眾對其能「遵守法規範所要求之外在作業程序，秉公不偏地處理公共事務」形成高度懷疑，可認定「蔡政佑在可預期之數年期間內，除了不具備法官之適任性外，連一般公務員之適任可能性，評估上亦應暫予排除（並給予2年之觀察期）」。

    綜上，二審認為一審判處蔡政佑撤職、停止任用公務員2年並無違誤，駁回其訴，全案確定。

    本案源於蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚男子曖昧，私德不檢，2020年間趁辦公室無人之際，偷拍女法官與曖昧男子的對話與私密照，列印向院長檢舉。女法官接獲院長約詢，出示證據證明自己和對方均單身，沒想到蔡政佑為了證明自己檢舉屬實，二度偷拍，結果被女法官裝設的監視器錄下。

    女法官提起妨害秘密告訴，要求檢察官搜索桃園地院辦公室確保證據；高等法院去年10月將蔡男判刑5月、得易科罰金15萬元確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷拍女同事裙底風光 只分享麻吉1人獲判無罪
    2022/06/15 16:45

    偷拍女同事裙底風光 只分享麻吉1人獲判無罪
    涉摩鐵裝針孔偷拍百位正妹嘿咻 建築工深夜羈押禁見
    2022/06/15 06:22

    涉摩鐵裝針孔偷拍百位正妹嘿咻 建築工深夜羈押禁見

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    丈夫外遇飲料店女員工 元配紙箱藏針孔拍得偷情畫面挨告
    2022/05/19 13:22

    丈夫外遇飲料店女員工 元配紙箱藏針孔拍得偷情畫面挨告
    離譜男法官2度偷拍女法官 判刑5月定讞恐被撤職
    2021/10/21 10:46

    離譜男法官2度偷拍女法官 判刑5月定讞恐被撤職

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    遭男法官偷拍電腦 女法官出庭淚求「重判不給緩刑」
    2021/09/23 12:28

    遭男法官偷拍電腦 女法官出庭淚求「重判不給緩刑」
    偷拍女法官LINE對話被判刑 法官蔡政佑上訴卻未提理由
    2021/06/02 15:27

    偷拍女法官LINE對話被判刑 法官蔡政佑上訴卻未提理由
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播