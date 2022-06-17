男法官偷拍女法官私密照 判刑5月、撤職2年確定

法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑5個月，17日再被職務法庭判決撤職2年確定。（資料照）

2022/06/17 18:13

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的女法官有婚外情，2020年偷拍她電腦內的私密照與對話訊息，向院長檢舉，結果反被依妨害秘密罪判刑5月與撤職2年。蔡政佑不滿丟掉鐵飯碗，上訴要求改判，職務法庭二審17日駁回其訴，全案確定。

二審指出，法官法規定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」，並不以執行職務的行為為限；一審認為蔡政佑「已不具『法官適任性』」，也沒有違反比例原則，因為蔡政佑的違失行為，已足以認定有「損害法官之身分與職位尊嚴，動搖人民對於司法功能之信賴」等情事，而事後對違失行為的辯解態度，蔡也沒有表現出深切的自省及痛悔的態度。

請繼續往下閱讀...

二審認為，蔡政佑在本案中的違失行為，對隱私權的侵害深刻且強烈，且經由侵害行為所呈現的人格圖像，乃是「有探人隱私之欲念，不惜觸犯刑法來滿足此等欲念，且輕忽隱私內容會在群體間流動之可能」等性格缺失，足使社會大眾對其「法官適任性」產生強烈質疑。

二審指出，從「大膽且毫無心理顧忌地持續深入探究他人私密生活（已得知女法官單身無婚外情，猶不停止窺視行為上），事後又有自我合理化之言行」等外在行止為判斷，蔡政佑所呈現出來的「性格缺失」，已使社會大眾對其能「遵守法規範所要求之外在作業程序，秉公不偏地處理公共事務」形成高度懷疑，可認定「蔡政佑在可預期之數年期間內，除了不具備法官之適任性外，連一般公務員之適任可能性，評估上亦應暫予排除（並給予2年之觀察期）」。

綜上，二審認為一審判處蔡政佑撤職、停止任用公務員2年並無違誤，駁回其訴，全案確定。

本案源於蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚男子曖昧，私德不檢，2020年間趁辦公室無人之際，偷拍女法官與曖昧男子的對話與私密照，列印向院長檢舉。女法官接獲院長約詢，出示證據證明自己和對方均單身，沒想到蔡政佑為了證明自己檢舉屬實，二度偷拍，結果被女法官裝設的監視器錄下。

女法官提起妨害秘密告訴，要求檢察官搜索桃園地院辦公室確保證據；高等法院去年10月將蔡男判刑5月、得易科罰金15萬元確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法