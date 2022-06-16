涉圖利建商 國民黨前中和市長邱垂益、新北議員邱烽堯起訴

前台北縣中和市長邱垂益（右二）、新北市議員邱烽堯（左三）。（資料照，記者何玉華攝）

2022/06/16 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨藉台北縣中和市前市長邱垂益夥同其子、新北市議員邱烽堯，及前中和市民代表會正副龍頭呂禮旺及馬兆玲，入股美聯開發公司，違法把安樂公有市場內的土地辦理標售，除低估土地價格外，還以「現況不點交」方式排除其他建商參與，再由呂、馬2人護航通過，再安排遷移安置攤商，圖利自己及建商金額高達3億981萬餘元，新北地檢署今依貪污治罪條例起訴邱姓父子、呂、馬及建商黃越勝5人。

檢方並斥責，邱垂益為求一己私利，違背法令標售市有地，致攤販先遷移至景新街339巷內停車場後，再度因該處為停車場用地而遭拆除、失去生計；邱烽堯則向攤販佯稱，已取得建商同意讓攤販獲得部份位置，事後未兌現承諾，被其他議員質疑時還稱：「為攤販找到停車場也是安置、用地市公開標售並無違法」，因此以2人犯後毫無悔意，建請從重量刑。

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檢方調查，本案起因於2007年間，邱垂益獲知美聯建設實際負責人黃越勝，想開發安樂公有市場旁的私有土地，因此邀黃見面，表達想要出售市有地以擴大基地範圍，自己再以入股方式獲得利益，並承諾以市長身分辦理標售，再以「現況不點交」方式排除其他建商參與，事後再遷移攤商。

檢方調查，雙方一拍即合成立美聯開發公司，邱垂益等人為讓標售案能順利通過，引介呂禮旺及馬兆玲出資入股，且為了避免遭發現因此均以人頭入股，最終，黃越勝持有50％股份、呂禮旺與馬兆玲分別持股6.25％，另一名建商邱献樹持股12.5％，邱垂益則拿下25％股份，並指派邱烽堯到美聯公司當副總，以監視建商。

檢方調查，邱垂益與建商為了淡化美聯開發的角色，明知臨地地主已把土地售出，仍以地主名義，提出不實的購地申請書，申請購買本案土地，並火速安排進入中和市代表會審議，由呂、馬2人護航通過，隨後辦理土地價格鑑定時，故意隱瞞市有地將與臨地一起開發一事，致土地鑑價遭低估，每坪剩43萬餘元，與建商購買臨地每坪73萬至127萬元，相差懸殊，且總金額也只有1億3941萬餘元。

檢方調查，邱垂益等人擔心鑑價金額低於市價過多被質疑，因此一手操盤把底價拉高至53萬餘元、底價1億7023萬元出售，並註明「現況不點交」讓其他建商望之卻步，建商再安排人頭以1億7028萬、多於底價5萬元價格取得此案。

檢方調查，邱垂益隨後要求公所人員暫緩點交，出面邀集攤商，承諾會與建商協調規劃建案1樓為市場，讓攤販優先購買1樓攤位使用，並將攤販遷移安置於景新街339巷內停車場內；隨後人頭就以每坪單價150萬餘元、市價4億8000萬餘元，把土地移轉給建商，圖利金額高達3億971萬餘元。

本案攤商曾對邱垂益提告詐欺，但不起訴，後來有人進一步提出檢舉，甚至拿出當初的合作契約書，新北檢檢察官李宗翰因此於去年間指揮廉政署人員發動搜索約談；邱姓父子等人均否認犯行，檢方不採信今依對主管或監督事務圖利罪嫌，起訴邱姓父子等5人，並請求法院對邱姓父子從重量刑。

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