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    涉圖利被起訴 邱烽堯批選舉到炒作舊案：司法會證明清白

    邱烽堯（右）說，此案是10多年前的舊案，當時地檢署不起訴偵結，沒想到選舉要到了，又被拿出來炒作，他有信心會在法院證明父親邱垂益和自己的清白。（資料照）

    邱烽堯（右）說，此案是10多年前的舊案，當時地檢署不起訴偵結，沒想到選舉要到了，又被拿出來炒作，他有信心會在法院證明父親邱垂益和自己的清白。（資料照）

    2022/06/16 19:17

    相關新聞連結：
    涉圖利建商 國民黨前中和市長邱垂益、新北議員邱烽堯起訴

    〔記者翁聿煌／新北報導〕前台北縣中和市長邱垂益與現任新北市議員兒子邱烽堯，涉及2007年間中和安樂公有市場土地標售改建圖利弊案，今天被檢方依貪污治罪條例起訴。邱烽堯說，此案是10多年前的舊案，當時地檢署不起訴偵結，沒想到年底選舉要到了，又被拿出來炒作，他有信心會在法院證明父親和自己的清白。

    檢方起訴指出，邱垂益與兒子邱烽堯，以及前中和市代表會主席呂禮旺、副主席馬兆玲，入股美聯開發公司，違法把安樂公有市場內的土地辦理標售，除了低估土地價格，還以「現況不點交」方式排除其他建商參與，由呂禮旺、馬兆玲兩人護航通過，再安排遷移安置攤商，圖利自己及建商金額高達3億981萬餘元，新北地檢署依貪污治罪條例起訴邱垂益及邱烽堯父子、呂禮旺、馬兆玲及建商黃越勝等人。

    檢方並斥責，邱垂益為求一己私利，違背法令標售市有地，致攤販先遷移至景新街339巷內停車場，再度因為停車場用地而遭拆除、失去生計；邱烽堯則向攤販佯稱，已取得建商同意讓攤販獲得部分位置，事後未兌現承諾，被其他議員質疑時還稱：「為攤販找到停車場也是安置、用地是公開標售並無違法」，因此以兩人犯後毫無悔意，建請從重量刑。

    地方人士指出，當時安樂市場因為市場沒落、營收不好，加上市公所財源短絀，才想到出售市產挹注財源。邱烽堯則說，此案是10多年前的舊案，當時就曾被調查，地檢署及高檢署最終均以不起訴偵結，沒想到今年選舉要到了，又被檢方拿出來炒作，他有信心會在法院證明父親和自己的清白。

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