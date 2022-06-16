七旬翁當龜公 「少年仔，要不要鬆一下」踢到兩次鐵板

高雄火車站周邊暗藏春色，王姓老翁媒介色情兩度踢鐵板。（資料照）

2022/06/16 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕75歲的王姓老翁病痛纏身，家境不好的他，在高雄火車站一帶當「龜公」，替來往旅客「抒壓排解寂寞」，但他運氣不好，兩度遇到喬裝買春客釣魚的員警，王翁被依妨害風化罪判刑3月，得易科罰金。

高雄八大行業大多藏身在火車站周邊，常有網友分享，只要走在火車站附近的巷道，就會有阿伯騎車靠近開口問「少年仔，要不要鬆一下」，警方也不間斷掃蕩色情，但暗藏的春色卻始終斬不完。

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判決指出，去年7月21日凌晨，員警喬裝旅客在三民區河北二路與繼光街一帶巡邏時，王翁見員警獨自一人，上前攀談「要不要叫小姐鬆一下？小姐都是幼齒的，20多歲，價錢2000至3000元而已」，員警同意後，被王翁帶進河北二路某商旅，入房後，向員警收了5千元，員警立即表明身分將他逮捕。

王翁雖然被員警成功「釣魚」，但因缺錢花用，他於同年8月16日深夜11點，又在同地點拉客，又遇到員警喬裝的買春客，王翁雖然有所警覺，問員警「你要找小姐喔？你是不是警察？來過嗎？要不要來？有幼齒又漂亮的」，但還是扛不住金錢誘惑，在員警假裝同意買春後，帶員警到另間旅店進行性交易。

員警等越南籍應召女入房後，付了5千元立即表明身分將他們逮捕、送辦；高雄地院審理時，王翁坦承犯行，法官見他年事已高，又全身病痛，家境也不好，但王翁有多次妨害風化前科，不符合緩刑要件，因此依圖利媒介性交罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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