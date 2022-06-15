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    兌幣機大盜大膽露出「兩條線」 假鬼假怪下場曝光

    彰化發生兌幣機大盜，竊賊將車頂用黑色膠帶貼出兩條線，企圖誤導警方偵辦。（警方提供）

    彰化發生兌幣機大盜，竊賊將車頂用黑色膠帶貼出兩條線，企圖誤導警方偵辦。（警方提供）

    2022/06/15 19:53

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉日前傳出夾娃娃機店及自助洗車場遭竊案，店內的兌幣機現金被洗劫一空，廖姓、周姓竊賊為誤導警方辦案，在租來的車子車頂，用黑色膠帶貼出兩條線，企圖偽裝成改裝車，但竊嫌故布疑陣伎倆仍被警方識破，反而成為監視器明顯目標，警方14日循線將2名竊嫌逮捕歸案，訊後被依竊盜等罪嫌移送法辦。

    警方表示，5月27日晚間獲報，大村鄉內一處娃娃機店店家的兌幣機，遭兩名男子整台竊走，28日凌晨又獲報，大村鄉內一處停車場內兌幣機遭破壞，裡面的現金已不翼而飛，兩起兌幣機竊案合計損失約9萬元，警方研判為連續竊盜案件，立即組成專案小組偵辦。

    警方表示，查緝過程發現，竊嫌為了防止追緝，在進行偷竊時會將租賃來的車輛換上失竊車牌掩飾，並在白色車頂上貼上兩條黑色膠帶，佯裝成改裝車，企圖誤導警方辨識，但經專案小組透過監視器影像等多項資料分析比對，仍將竊嫌犯罪手法識破，並鎖定廖姓（42歲）及周姓（40歲）男子涉有重嫌，警方鎖定後本月14日向檢方申請拘票先將廖男逮捕，同日在傳喚周男到案說明。

    「賊星該敗！」員林分局偵查隊長蕭志旺表示，廖、周兩名竊嫌染有吸毒惡習，初步研判兩人應是缺錢花用下才鋌而走險，犯案過程還懂得花心思故布疑陣，但是法網恢恢，犯罪伎倆仍被警方識破。訊後依竊盜罪嫌將兩人移送彰化地檢署偵辦。

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    彰化發生兌幣機大盜，竊嫌將娃娃機店內的兌幣機整台搬走，行徑大膽。（警方提供）

    彰化發生兌幣機大盜，竊嫌將娃娃機店內的兌幣機整台搬走，行徑大膽。（警方提供）

    兌幣機大盜將兌幣機整台搬到車上運走。（警方提供）

    兌幣機大盜將兌幣機整台搬到車上運走。（警方提供）

    廖、周兩人穿上雨衣，還戴手套行竊兌幣機內的現金。（警方提供）

    廖、周兩人穿上雨衣，還戴手套行竊兌幣機內的現金。（警方提供）

    原本的租賃車（下）上車頂並無兩條黑色標線。（警方提供）

    原本的租賃車（下）上車頂並無兩條黑色標線。（警方提供）

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