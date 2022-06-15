中國製拼裝電動2輪車銷來台移工 南警首發扣3違規車

台南警方取締外籍移工的違規拼裝電動二輪車。（圖由南市交警大隊提供）

2022/06/15 11:39

〔記者王俊忠／台南報導〕有媒體報導部分黑心店家為了牟利，以化整為零方式進口中國製不良電動自行車零件，拼裝後以較低價格賣給來台的外籍移工或民眾，此拼裝車未經審驗合格、有安全上疑慮，且行駛時速可達近百公里，危害道路安全、常被民眾詬病。對此，台南市長黃偉哲與市警局長方仰寧都很重視、要求嚴格取締，14日晚間首次執行專案，當場查扣沒入3輛電動拼裝車。

6月14日晚間，南市警局與交通大隊啟動拼裝「微型電動2輪車（電動自行車）」執法專案，由交通警察大隊代理大隊長陳宇桓率大隊及第三分局員警在安南區攔檢。

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警方依經驗在路口辨識，見外型奇特酷炫或速度超過合格電動車25公里時速速限的可疑電動自行車，即予攔查，經確認其所騎乘車輛無審驗合格標章，或雖有標章卻與車型不符，涉嫌移用或偽造他車合格牌照，即依道路交通管理處罰條例第12條拼裝車當場沒入，此次專案共查扣3輛違規電動車，駕駛都是外籍人士，其中1人更是逃逸外籍移工兼妨害自由通緝犯，警方當場依法究辦。

交警大隊表示，這類黑心拼裝「微型電動2輪車（電動自行車）」，卻懸掛合格號牌，涉及行使偽造特種文書罪，賣車的店家也有可能涉嫌其他不法事證，此部分警方會積極追查上游。在這次取締過程中還發生小插曲，警方查證移工身分時，車子腳踏墊上的麻布袋突然動起來，嚇了員警一大跳，原來裡面是1隻活跳跳的雞，因為移工一時說不出雞的來源，警方笑稱也要積極溯源、追查雞的來源。

南市警局長方仰寧強調，即日起警方將不定時在台南市各區同步執行專案取締行動，一旦發現拼裝車即依法沒入銷毀，同時提醒民眾在購買「微型電動2輪車（電動自行車）」時，請找商譽良好的店家選購型式審驗合格的車輛，千萬勿貪小便宜，購入來路不明的拼裝車，不僅行駛有安全疑慮，更有自燃、爆炸的風險，以保障自身及他人安全。

台南警方取締違規拼裝電動二輪車。（圖由南市交警大隊提供）

台南警方查獲違規拼裝電動二輪車竟貼有審驗合格標章。（圖由南市交警大隊提供）

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