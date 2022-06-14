侯友宜7月「退休」！新北市表揚資深警察 警大45期另類惜別會

新北市長侯友宜（左）今天在新北市警察節表揚中，頒給將於六月底退休的警大45期同學、新北市警察局副局長溫枝發（右）資深績優警察獎章，感謝他從警46年的辛勞。（記者吳仁捷攝）

2022/06/14 23:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席新北市警察局警察節模範警察表揚時表示，他形式上的警察身分（屆齡）將在今年7月16日「退休」，他也與在場中央警官學校45期同學，新北市警局長黃宗仁、副局長溫枝發等待退警官互相祝福、互勉，宛如同期同學惜別會，成為另類焦點。

新北市長侯友宜今天表揚新北市98位模範、資深績優警察獎章得主，其中，頒贈給6月30日將退休的溫枝發時，不忘鼓勵同為警大45期的老同學，從警46年，奮戰到最後一天；溫枝發也笑稱，1976年進入中央警官學校就讀，有幸跟侯友宜、現任警政署長陳家欽、新北市警局長黃宗仁是同期同學，如今他將退休，跟在場同學、友人笑稱期待江湖再見。

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侯友宜說，今年7月16日，他的警察身分將退休，但他永保一顆不忘為人民、國家做事的態度，今天在座很多好同學、好同事要退休了，但健康身體，完成人生另一種境界，繼續為國家、人民服務，最重要的是，警察節警察大家庭不忘團結在一起。

黃宗仁說，他能在溫馨的新北大家庭退休，帶領大家打過美好防疫一戰，堪稱與基層留下最好回憶。

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