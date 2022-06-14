楊實秋之子填假資料找工作 偽造文書二審判更重

楊實秋之子楊澤祖被控偽造文書，一審判刑2月，二審今改判3月徒刑定讞。（資料照）（記者張文川攝）

2022/06/14 10:28

〔記者張文川／台北報導〕台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖，近2年屢因負面消息登上版面，前年他到北市西門町某按摩工作室工作，與蕭姓老闆不歡而散，他離職後潛回工作室竊取半罐按摩油，先前已被依竊盜罪判刑2月；蕭男另控告楊在工作契約上填寫假個資，檢方依偽造文書罪另案起訴楊，北院一審簡易處刑將楊判刑2月可易科罰金，檢方認為判太輕而上訴，北院二審合議庭今改判3月徒刑、得易科罰金9萬元定讞。

楊澤祖還被控於4年前在他的前女友尚未成年時，與她拍下性愛影像，去年楊負面消息頻傳時，她擔心楊做出對她不利的事，報案自保，北檢偵查後依違反兒少性剝削防制條例起訴楊，北院今年5月考量楊認罪且已賠償18萬元獲原諒，依拍攝少年為性交或猥褻行為之電子訊號罪，將楊輕判4月有期徒刑、緩刑2年。

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至於與蕭男的糾紛，引發多場官司，判決指出，楊澤祖原是蕭男所開按摩工作室的員工，雙方後來鬧翻，楊離職後卻潛入工作室，持備用鑰匙侵入工竊取用過的半罐按摩油，蕭男報案告他加重竊盜。

蕭男之後又另行報案，指控楊涉溈造文書，在工作契約上填寫假名字等不實個人資料；楊男庭訊時承認使用假名，供稱不想讓人知道他的工作，且他簽假名時蕭在也在場，知道他的真身分。檢方認定契約有法律效力，依偽造文書起訴。

北院一審採簡易判決，將楊判刑2月，告訴人蕭男和檢方都認為量刑過輕，上訴二審，北院合議庭今撤銷原判決，改判3月有期徒刑，全案確定。

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