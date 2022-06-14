為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    軍人開車釀禍被控殺人 法官判過失致死要關

    郭姓軍人超速釀傷亡，被橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

    郭姓軍人超速釀傷亡，被橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

    2022/06/14 06:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕郭姓軍人開車超速與張姓騎士擦撞，機車後載林姓女子傷重死亡，家屬控告郭涉嫌殺人等罪，橋頭地院認為郭與張、林女無嫌隙，依過失致死罪判處他有期徒刑1年6月。

    判決書指出，2021年5月23日下午5點32分，郭男駕駛自用小客車，沿高雄市楠梓區創新路外側快車道，由南往北方向行駛，行經芎林6街口欲變換車道，涉嫌以55公里超速行駛，並貿然向右偏駛，變換車道至慢車道。

    此時，適有張姓男子（所涉過失致死罪部分，不起訴處分確定）騎機車搭載林姓女子，沿創新路慢車道由南往北自後方駛來，見狀閃煞不及碰撞，張多處肋骨受傷，林女則因顱內出血傷重不治。

    林女家屬指出，案發當時路況及天候條件，郭可清楚看見張所騎乘之機車，猶違規超速行駛肇事，導致林女死亡，涉犯殺人罪、傷害致死罪。

    承辦法官調查，郭與張、林女彼此均不認識，亦無仇恨及糾紛，尚難認為他有致林女死亡或受傷的動機與犯意，不構成殺人或傷害致死罪。

    此外，審酌郭認罪、未婚、學歷、經濟和家庭狀況等，及兩造未就賠償金額達成調解成立，量處有期徒刑1年6月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘了！ 43噸大貨車卡小路、車輪滑落邊溝、車體側翻靠電線桿撐住
    2022/06/13 12:09

    慘了！ 43噸大貨車卡小路、車輪滑落邊溝、車體側翻靠電線桿撐住
    恐怖6秒！機車瘋狂右轉 女在後座被左右甩飛、摔地、自己起身
    2022/06/13 11:01

    恐怖6秒！機車瘋狂右轉 女在後座被左右甩飛、摔地、自己起身

    玉山盃》恭喜新北市奪下玉山盃冠軍
    新店轎車自撞橋墩 後座乘客命危送醫
    2022/06/12 18:07

    新店轎車自撞橋墩 後座乘客命危送醫
    機車閃避轉彎汽車撞死單車婦 汽、機車駕駛都判刑
    2022/06/12 10:47

    機車閃避轉彎汽車撞死單車婦 汽、機車駕駛都判刑

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播