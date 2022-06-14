軍人開車釀禍被控殺人 法官判過失致死要關

郭姓軍人超速釀傷亡，被橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

2022/06/14 06:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕郭姓軍人開車超速與張姓騎士擦撞，機車後載林姓女子傷重死亡，家屬控告郭涉嫌殺人等罪，橋頭地院認為郭與張、林女無嫌隙，依過失致死罪判處他有期徒刑1年6月。

判決書指出，2021年5月23日下午5點32分，郭男駕駛自用小客車，沿高雄市楠梓區創新路外側快車道，由南往北方向行駛，行經芎林6街口欲變換車道，涉嫌以55公里超速行駛，並貿然向右偏駛，變換車道至慢車道。

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此時，適有張姓男子（所涉過失致死罪部分，不起訴處分確定）騎機車搭載林姓女子，沿創新路慢車道由南往北自後方駛來，見狀閃煞不及碰撞，張多處肋骨受傷，林女則因顱內出血傷重不治。

林女家屬指出，案發當時路況及天候條件，郭可清楚看見張所騎乘之機車，猶違規超速行駛肇事，導致林女死亡，涉犯殺人罪、傷害致死罪。

承辦法官調查，郭與張、林女彼此均不認識，亦無仇恨及糾紛，尚難認為他有致林女死亡或受傷的動機與犯意，不構成殺人或傷害致死罪。

此外，審酌郭認罪、未婚、學歷、經濟和家庭狀況等，及兩造未就賠償金額達成調解成立，量處有期徒刑1年6月，可上訴。

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