警見水溝旁有拖鞋 變電箱後尋獲正在拔草的失蹤老翁

成功分局找回失智老翁（右2）交由家屬帶回。（記者黃明堂翻攝）

2022/06/13 15:54

〔記者黃明堂／台東報導〕患有失智症的78歲陳姓老翁，近日清晨自台東縣成功鎮獨自外出失蹤，王姓妻子急忙跑來派出所報案。新豐派出所經調閱路口監視影像與派遣警力於轄區內積極尋找，在郊區產業道路旁發現老翁平安將其帶回，由家屬到所撤尋結束這場驚魂記。

成功警分局新豐派出所副所長蘇相吉表示，陳姓老翁是外地民眾，適逢其妻子王姓婦人這幾天至成功辦事，在轄區廟宇掛單借宿，因老翁有失智症狀故將其帶同照顧。

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老翁失蹤之後派出所難以判斷其習慣去處，蘇相吉與該所員警趕緊先過濾周遭路口監視影像查看可能行蹤，並加派警力於轄內加強搜尋。同日下午警員張勝峯在其管區麒麟社區內查訪時，眼尖的發現水溝旁有雙拖鞋，便立刻在周遭尋找，隨即發現在變電箱後面正低頭拔草把玩的陳姓老翁，並費了一番唇舌勸老翁一起上車回到派出所，讓喜出望外放下心中大石頭的王婦與家屬將老翁帶回。

經計算陳姓老翁從早上外出到被尋獲時已經步行了5公里，員警在稱讚其身體強健外，也叮囑家屬要多加留意其行蹤，避免再發生意外。

成功分局長郭譯隆表示，所幸員警積極協尋下於當日即刻尋獲老翁，若其誤闖深山或海邊協尋難度將大幅提高且後果不堪設想。

失蹤的失智翁被警方找到時，正在變電箱後方低頭拔草。（記者黃明堂翻攝）

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