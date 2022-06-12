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    首頁　>　社會

    宜蘭三星小客車與遊覽車相撞 6人受傷送醫

    宜蘭縣三星鄉三星路八段，即省道台七丙線8.4公里處，自小客車與遊覽車車禍現場。（讀者提供）

    宜蘭縣三星鄉三星路八段，即省道台七丙線8.4公里處，自小客車與遊覽車車禍現場。（讀者提供）

    2022/06/12 18:48

    首次上稿16:50
    更新時間18:48（新增為6傷）

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕搭載桃園遊客前往宜蘭縣清水地熱遊憩區遊玩的一輛遊覽車，今天下午2點29分行經三星鄉三星路八段途中，與對向小客車相撞，造成遊覽車司機與導遊、小客車上4人，合計6人受傷送醫。

    宜蘭縣消防局接獲報案，指車禍現場有多人受傷，另有乘客受困車內，出動三星、大同、員山、羅東消防分隊人員搶救。

    消防局救難人員抵達現場，發現是遊覽車與自小客車車禍，2車劇烈撞擊，遊覽車左前車頭破個大洞，小客車彈飛到路旁邊溝，車體扭曲變形，傷者癱坐路面爬不起來，車子零件掉滿地，讓人怵目驚心。

    警方調查，遊覽車上有57歲白姓司機、導遊、20名桃園遊客，白姓司機與導遊受傷，自小客車由29歲曾姓男子駕駛，車上3男1女，救難人員到場時，1人自行逃到車外，3人受困車內，先救出2人，再用破壞器材協助後座女性乘客脫困，2車共6名傷者，所幸意識清楚，送醫急救後已無生命危險。

    案發當時，遊覽車從天送埤往清水地熱方向行駛，在一處彎道與對向小客車相撞，雙方駕駛接受酒測均無酒精反應，排除酒後肇事，警方勘驗後研判小客車疑似車速太快，過彎失控跨越雙黃線撞上對向車道的遊覽車，但真正肇事原因仍待進一步釐清。

    發生車禍的遊覽車搭載旅行社安排的旅行團，規劃2天1夜宜蘭之旅，今天是第2天行程，在前往清水地熱途中出車禍，只有駕駛受傷，遊客逃過一劫。

    車禍造成小客車車體扭曲變形。（讀者提供）

    車禍造成小客車車體扭曲變形。（讀者提供）

    宜蘭三星鄉今天下午2點半發生小客車與遊覽車相撞，造成5人受傷送醫。（讀者提供）

    宜蘭三星鄉今天下午2點半發生小客車與遊覽車相撞，造成5人受傷送醫。（讀者提供）

    遊覽車左前車頭破個大洞，讓人怵目驚心。（記者江志雄翻攝）

    遊覽車左前車頭破個大洞，讓人怵目驚心。（記者江志雄翻攝）

    與遊覽車相撞的小客車扭曲變形。（記者江志雄翻攝）

    與遊覽車相撞的小客車扭曲變形。（記者江志雄翻攝）

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