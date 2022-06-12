移工闖紅燈撞昏女騎士落跑 6人全到案疑借名購肇事車

台中專勤隊昨會同警方查獲在逃的最後2名移工。（台中專勤隊提供）

2022/06/12 14:56

〔記者許國楨／台中報導〕阮姓越南籍移工本月2日駕駛廂型車搭載5名同鄉，疑闖紅燈撞昏陳女騎士，車上6名移工隨即棄車逃逸，警方當天就查獲阮男等4人，昨再會同移民署台中專勤隊循線找到逃逸多天的最後2人，據悉，依規定移工目前在台不能購買車輛，肇事廂型車疑阮男向同鄉借名購買，這部分將由檢方進一步調查釐清究責。

台中市龍井區2日發生廂型車闖紅燈撞傷陳姓女騎士的事故，造成陳女傷重昏迷住院搶救，但事故發生當下，廂型車上6人肇事後未察看陳女傷反棄車逃逸，其中連同無照駕駛廂型車的24歲越南籍阮姓移工，以及另3名同鄉，當天共乘一輛計程車企圖落跑時被警方攔截逮獲，除全都是逃逸移工也是確診者。

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由於另有分別28歲、23歲的陳姓及黃姓2名移工在逃，警方會同移民署台中專勤隊展開追查，發現2人被通報失聯已有一年多時間，期間都是透過同鄉牽線，四處打零工為生，經持續追查人際關係線索及運用科技偵查，掌握2名在逃失聯移工藏匿彰化縣芳苑鄉某透天厝民宅，昨策動2人主動聯絡帶回。

據了解，2人在逃逸期間，得知其他4人都確診，因此這幾天都「自主健康管理」，躲藏在同鄉接應的處所內，不敢亂跑，但因這2天身體微恙，十分擔心自身也染疫，因此不堪身心煎熬，主動聯絡專勤隊相關單位前來帶人，而2人經快篩雖呈陰性，但專勤隊不敢大意今天仍帶往醫院進行PCR檢測，預定結果傍晚出爐。

而根據監理單位表示，外籍人士若有國際駕照或在台取得駕駛執照，都可以開車，而且只要有居留證，都可以合法購車使用，但若居留證上註記是移工，則交通部有規定不能購車，當天開車的阮性移工，為方便打零工，疑向同鄉借名當人頭，在台購買廂型車使用，檢方也將針對此進一步釐清究責。

台中專勤隊昨會同警方查獲在逃的最後2名移工。（台中專勤隊提供）

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