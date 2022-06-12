麥擱掃啊！熱血阿伯快車道掃落葉 嚇壞駕駛驚動警方

阿伯表示，見到安全島旁佈滿落葉，一時手癢，熱心地想為市容盡一份心力。（警方提供）

2022/06/12 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名住在東區大智路附近的阿伯，前天傍晚發現住家附近路段安全島旁佈滿落葉，索性拿起掃把就前往清掃，只是過往車輛疾駛而過，險象環生場景除嚇壞駕駛也驚動警方，員警立即趕往勸阻「阿伯麥擱掃啊，危險啦！」熱血阿伯這才停止也很不好意的向員警說，「下次會注意啦」。

台中市第三分局立德派出所當天傍晚6點多獲報，有民眾在東區大智路的快車道掃地，警員何誠晉趕到現場時，大老遠就看到一名年約60多歲，身穿白色短袖汗衫的阿伯在快車道掃地掃得好專心，只是一旁車輛不斷呼嘯而過，天色又逐漸昏暗，看起來實在是險象環生，趕緊上前勸阻：「阿伯啊，別在這邊掃地啦，危險啦！」

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得知已有許多民眾報警，阿伯馬上說：「好好好，不掃了。」原來阿伯就住在附近，他見到安全島旁佈滿落葉，一時手癢，熱心地想為市容盡一份心力，便拿起掃把沿著安全島一路往前清掃，沒有考慮到快車道車速較快，容易發生危險，對於自己的舉動驚動員警前來提醒，也不好意思的表示「下次會注意啦」。

警方呼籲，民眾平時出門在外定要注意自身安全，維護環境整潔固然重要，但是還是要以自身安全為第一考量，若見到公共環境髒亂可以撥打1999市民專線，轉報環保局或清潔隊到場協助清理，另近日疫情嚴峻，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。

員警大老遠就看到阿伯在快車道上掃落葉。（警方提供）

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