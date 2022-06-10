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    換肝名醫陳堯俐批陳穆寬搞白色恐怖 彰基反擊：請提證明自清

    彰基發聲明稿反擊說，請陳堯俐醫師出示相關文書以自清，即能證明是否境外之醫療糾紛。（記者張聰秋攝）

    彰基發聲明稿反擊說，請陳堯俐醫師出示相關文書以自清，即能證明是否境外之醫療糾紛。（記者張聰秋攝）

    2022/06/10 22:18

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    怒駁到中國執刀換肝 名醫陳堯俐轟彰基瞎掰：受不了陳穆寬了

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「被離職」事件越演越烈！肝臟器官移植量全國排名第4高的彰化基督教醫院外科名醫陳堯俐未獲續聘，離開前表明，再也受不了彰基院長陳穆寬把醫院搞得烏煙瘴氣，造謠抹黑他到中國換肝，甚至關切他的未來出路，打電話給台中榮總院長。彰基不甘示弱大反攻反駁說，陳堯俐所言無稽之談，請對方出示書面文件自清；雙方各執一詞，陷入羅生門。

    陳堯俐今天以書面和受訪強調，自己未曾拿過中國換肝手術的許可證，未在中國動肝臟移植手術，彰基不予續聘理由是院長陳穆寬造謠抹黑。他說，再也受不了陳穆寬造謠、抹黑、潑髒水的作為，他將與彰基肝臟移植團隊一起離開，到台中榮總或中山醫等同屬醫學中心的醫院繼續行醫。

    彰基發出聲明稿指出，經查，2008年12月前後，陳穆寬院長時任耳鼻喉暨頭頸科主任，絕無可能介入上開提送裁處事件，若是裁處結果不予懲戒，請陳堯俐醫師出示相關文書以自清，即能證明是否境外之醫療糾紛。

    聲明稿指出，媒體報導陳堯俐醫師受訪所指原本「一年可以做6、70個換肝手術，現在只能做6、7個」云云，更是無稽之談，彰基肝移植手術疫情爆發第1年2020年全年70餘例，2021及2022年每月手術量與前年度相較並無顯著減少，僅有疫情嚴峻的2021年5月、6月以及2022年2、3月起稍微減少，顯見院雖然基於疫情防控原則降載其他醫療行為，但對於肝移植等重症治療並無偏廢。

    彰基聲明稿指出，全院多位醫師都具有部定教授的資歷，不是只有陳堯俐醫師、陳穆寬院長2人而已，院長對離職同仁向來只有祝福，從未致電台中榮總院長或其他人關心離職同仁異動去處，陳堯俐醫師說關切一事，有嚴重毁謗他人之嫌，此次醫院人事調動造成社會輿論之紛擾實非所願，期盼紛爭及早落幕，回歸醫療與防疫。

    醫學博士教授陳穆寬是國內治療口腔癌症權威醫師，2018年由彰基副院長榮升院長，接下第17任院長新職，今年邁入第5年，上個月爆發資深醫師「被離職」事件，近月來風暴未平。

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