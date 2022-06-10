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    怒駁到中國執刀換肝 名醫陳堯俐轟彰基瞎掰：受不了陳穆寬了

    陳堯俐醫師反駁彰基說，他未曾拿過中國換肝手術的許可證，未在中國動肝臟移植過，更不可能冒著偷動刀回台後還要被撤銷醫師執照且永久不得行醫的高風險，拜託醫院不要再張冠李戴「亂瞎掰」！（資料照）

    陳堯俐醫師反駁彰基說，他未曾拿過中國換肝手術的許可證，未在中國動肝臟移植過，更不可能冒著偷動刀回台後還要被撤銷醫師執照且永久不得行醫的高風險，拜託醫院不要再張冠李戴「亂瞎掰」！（資料照）

    2022/06/10 19:33

    相關新聞連結：
    陳堯俐等2肝臟移植醫師「被離職」 彰基：未報備就到中國做手術
    換肝名醫陳堯俐批陳穆寬搞白色恐怖 彰基反擊：請提證明自清

    〔記者張聰秋／彰化報導〕白色巨塔風暴越演越烈！彰化基督教醫院指出，專長肝臟器官移植的名醫陳堯俐等2人到中國進行換肝手術，未向醫院報備，決定不續約。今天還在彰基看門診的陳堯俐門診結束後發出聲明稿，並接受電訪，反駁醫院指涉，他絕對不做不利己之事，未曾拿過中國換肝手術的許可證，未在中國動肝臟移植過，更不可能冒著偷動刀回台後還要被撤銷醫師執照且永久不得行醫的高風險，拜託醫院不要再張冠李戴「亂瞎掰」！

    陳堯俐發出602字聲明稿，表明自己帶著無可奈何的心情，準備離開服務30多年的醫院及彰化，要到台中行醫，同時也說明指涉他到中國進行換肝手術黑函事件，早在2008年彰化縣衛生局調查後，已做出不予懲戒，謠言止於智者，這種莫須有的指涉和彰基院長換人做後瀰漫白色恐怖的氛圍，他已經受不了。

    陳堯俐受訪表示，他要把肝臟移植團隊成員全部帶離彰基，損失是彰化人的就醫權利，很無奈也莫可奈何，其實，對方（指院長陳穆寬）不給予他解聘也是到了他該離開的時候，在醫院他已經沒有發揮的空間，原本不被續聘一事他不打算回應，對方沒事找事做再出狠招詆毀他，他再找出路，緊接台中榮總院長就接到陳穆寬「關懷」電話，沒想到陳穆寬會如此關心他，作法實在很「么壽」，其實用意等同斷他的腳，說得過去嗎？

    陳堯俐指出，彰基每到院長選舉期間，醫院黑函滿天飛，一下傳聞他有私生子，一下又是到中國換肝，陳穆寬要逼人走的一貫3招手法，張冠李戴、發黑函、潑髒水，「我真的受不了他（指陳穆寬）了！」他在彰基行醫很久，對彰化太有感情了，大陳穆寬5屆的學長，從陳穆寬當住院醫師到現在所做所為，他都看在眼裡，今天如此被彰基踐踏已經讓人受不了。

    陳堯俐強調，他是全國換肝移植排名第4名，醫學成就有目共睹，他根本不想當院長，醫院現在被搞得烏煙瘴氣，彰基移植肝臟手術從無到有他一手建立，很不忍心離開彰基，1年換肝6、70個，今年只剩個位數，局面演變到此他還能活嗎？再待下去就失去意義，他相信自己太優秀，才成為選舉的箭靶。

    全國換肝名醫彰基陳堯俐發聲明文表明自己未曾到中國執刀進行換肝手術，莫須有的指涉，讓他受不了決定離開彰基。（記者張聰秋翻攝）（記者張聰秋攝）

    全國換肝名醫彰基陳堯俐發聲明文表明自己未曾到中國執刀進行換肝手術，莫須有的指涉，讓他受不了決定離開彰基。（記者張聰秋翻攝）（記者張聰秋攝）

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