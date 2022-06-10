馬籍女大生命案 梁嫌首次被延押2個月

梁嫌涉及馬籍鍾姓女學生命案，被高雄高分院裁定延押。（資料照）

2022/06/10 23:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕長榮大學馬籍鍾姓女學生遭殺害命案，被地院判處死刑，案經上訴高雄高分院審理後，由於羈押期限將屆，合議庭法官認為他涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

據了解，2020年10月28日晚間，馬來西亞籍鍾女單獨離校，途經台南市歸仁區，遭凶嫌梁育誌開車擄走後，以繩索將她勒死性侵，棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。同年12月間，橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴，並具體求處死刑。

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今年3月間，橋頭地院審結宣判，認為梁嫌沒有教化可能，依強制性交而故意殺人等罪判處死刑，褫奪公權終身，梁不服上訴高雄高分院，鍾女家屬則附帶民事求償2000萬元，案由橋院民事庭審理中。

2審刑事合議庭調查，梁男所犯最輕本刑10年以上，涉案情節重大，並被地院判處死刑，因此有高度逃亡的動機，加上他案發後遲不敢返家，在外不斷繞行，於檢方偵查中並坦承害怕遭警方查獲等情，有事實足認其有逃亡之虞，仍裁定自6月21日起，延長羈押2個月。

這是高雄高分院受理此案後，首次裁定延押2個月，並因梁嫌所犯最輕本刑10年以上，院方依法可以延押6次。

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