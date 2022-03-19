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    首頁　>　社會

    性虐馬國女大生70分鐘 法醫揭梁育誌超變態

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    2022/03/19 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕長榮大學馬來西亞籍女學生遭性侵殺害命案， 法醫解剖發現死者心臟異常充滿大量空氣（高達約一百五十CC），進一步追出凶手梁育誌凶殘變態的性侵手法。

    始終避重就輕 未見悔意

    判決書指出，法醫解剖發覺，被害人右心房及右心室充滿大量空氣，進一步追查得知，被害人當天正值月事，加上相關部位瘀傷，推判凶手持一根八到九公分的柱狀異物，多次強力來回性凌虐被害人，造成空氣直接灌入體內、進入血管，致右心房及右心室充滿大量空氣；法官進一步查閱相關醫學文獻，認定確有類似案例。

    法官依法醫鑑定質問凶嫌梁育誌，他原先僅承認以兩根手指性虐被害人，最後才承認有拿「東西」進行性犯罪；對於所持何物，梁男雖堅不吐實，但仍顯示他的犯罪手段凶殘到令人髮指。

    判決指出，當下被害人受有相當多且大範圍的傷勢，處於完全無力抵抗狀態，但被告仍以繩索強力勒頸方式將她殺害，且整個性侵殺害過程累計長達七十分鐘，可證被告當時明確具有殺人的直接故意。

    再犯機率超過一半 判死

    依此也可證明，被告對其性侵、殺人等犯行細節一再避重就輕，未見悔意，加上鑑定其再犯性犯罪或其他暴力犯罪的機率超過五十％，危害社會程度重大，應量處被告死刑。

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