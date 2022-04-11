IG正妹傳辣照應徵「百萬包養」沒上 男轉傳給她好友徵性交易被訴

情境照，與新聞無關。（資料照）

2022/04/11 13:56

〔記者錢利忠／台北報導〕20多歲許姓男子開價100萬元在IG上「徵包養」，吸引正妹私訊聊天，許男要求正妹傳辣照給他「審核」，正妹遲疑1個月後，傳1張她替其他男人口交的照片給許男，但交易沒談成，事後許男卻將性愛照傳給她的IG粉絲好友，詢問對方是否也願意談包養，因而被正妹提告；台北地檢署考量許男與正妹調解破局，今依妨害秘密等罪將他起訴。

檢警調查，2019年10月間，家住雲林的許男上IG徵包養，吸引身材姣好的正妹私訊攀談，正妹被許男要求傳送辣照時，一度猶豫要不要傳，最終仍禁不住100萬元誘惑，隔了1個月後，便傳她替其他男人口交的性愛照給許男，但最終卻沒獲得許男青睞。

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不料，許男收到正妹傳來的性愛照後，竟將矛頭轉向她的IG粉絲好友，涉嫌於2020年10月間，將正妹的性愛照外流給她的粉絲好友，誆稱已與正妹完成性交易，詢問對方是否也願意接受他的包養，粉絲好友看到照片後通報正妹，正妹得知許男竟擅自散布她的私密照，還散布與她性交易的謠言，氣得告許男違反個資法、妨害秘密及誹謗等罪。

許男到案後原與正妹達成35萬元和解，但正妹卻遲遲沒收到錢，由於許男始終沒支付和解金，以致調解破局；檢方考量許男已認罪，因此將他起訴。

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